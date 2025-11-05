R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e f o s s e v e r o c h e i s e r v i z i h a n n o s e g u i t o R a n u c c i , s a r e b b e u n o s c a n d a l o . E ' l a s t e s s a c o s a d i P a r a g o n . I o n o n s o s e F a z z o l a r i h a f a t t o q u a l c o s a o n o m a s e g u e n d o q u e l l o c h e d i c e i l c o n d u t t o r e d i R e p o r t , s a r e b b e u n a c o s a e n o r m e . A n c h e p e r c h è F a z z o l a r i c o n i s e r v i z i s e g r e t i n o n p u ò p a r l a r e , s e m m a i è M a n t o v a n o . U n o d e i d u e m e n t e : o s t a d i c e n d o u n a b u g i a R a n u c c i o l o s t a f a c e n d o F a z z o l a r i " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a T a g a d à s u L a 7 .