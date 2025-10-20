R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ o p p o s i z i o n e r a p p r e s e n t a l ’ I t a l i a t a n t o q u a n t o l a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o . E s s e r e a l l ’ o p p o s i z i o n e n o n d à l i c e n z a d i g e t t a r e f a n g o s u l l a N a z i o n e i n t e r a , m i l l a n t a n d o u n a c r i s i d e m o c r a t i c a a g g r a v a t a d a s i l l o g i s m i f a l l a c i e b e s t i a l i . Q u a n t o a f f e r m a t o d a E l l y S c h l e i n d i f r o n t e a u n a p l a t e a s t r a n i e r a , e v o c a n d o u n c o l l e g a m e n t o t r a i l g o v e r n o e l ' a t t e n t a t o a R a n u c c i , è d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a . A n t i d e m o c r a t i c i e a u t o r i t a r i s e m m a i s o n o s t a t i q u e i g o v e r n i e s t r a n e i a l g i u d i z i o d e l p o p o l o , d o t a t i d i u n a m a g g i o r a n z a p a r l a m e n t a r e d i c o n v e n i e n z a m a p r i v i d i u n a l e g i t t i m a z i o n e p o p o l a r e , c o s i d d e t t i g o v e r n i t e c n i c i , s e m p r e s o s t e n u t i d a c h i h a u n ’ i d e a d i d e m o c r a z i a s i m i l e a q u e l l a d i H o n e c k e r , p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a t e d e s c a , ' d e m o c r a t i c a ' a n c h e q u e l l a " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " L ’ a t t u a l e g o v e r n o è l ’ e s a t t a e s p r e s s i o n e d e l c o n s e n s o p o p o l a r e a t t r i b u i t o a s u f f r a g i o u n i v e r s a l e c o n r e g o l a r i e l e z i o n i . L ’ i n c a r i c o a f o r m a r e i l g o v e r n o è s t a t o c o n f e r i t o d a l C a p o d e l l o S t a t o c h e v i g i l a s u t u t t e l e l e g g i e m a n a t e d a g o v e r n o e P a r l a m e n t o . A t t e n z i o n e a c o m e s i u s a n o l e p a r o l e p e r c h é n o n s i p u ò t o l l e r a r e l ' i d e a c h e i l g o v e r n o m e t t a a r i s c h i o l a d e m o c r a z i a , c h e a b b i a a c h e f a r e c o n l ' a t t e n t a t o a l g i o r n a l i s t a d i R e p o r t e c h e s t i a g o v e r n a n d o a d i s p e t t o d e i n u m e r i , d e l P a r l a m e n t o e d e l Q u i r i n a l e " , c o n c l u d e .