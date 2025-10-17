R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e i n t i m i d a z i o n i ( a d d i r i t t u r a c o n l e b o m b e ) a i d a n n i d e i g i o r n a l i s t i n o n s o n o u n a c a r a t t e r i s t i c a d e l l e s o c i e t à l i b e r a l i , m a d i c r i m i n a l i c h e s o g n a n o i p e g g i o r i r e g i m i l i b e r t i c i d i . S o l i d a r i e t à a l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i : d i f r o n t e a c e r t e c o s e n o n c i d e v o n o e s s e r e d i s t i n g u o , d i v i s i o n i p o l i t i c h e o a m b i g u i t à d i q u a l s i a s i t i p o " . L o s o t t o l i n e a u n a n o t a d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o , g u i d a t o d a l s e g r e t a r i o L u i g i M a r a t t i n .