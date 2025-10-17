R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I c o m p o n e n t i d e l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e n e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i V i g i l a n z a R a i e s p r i m o n o l a l o r o p i e n a s o l i d a r i e t à a S i g f r i d o R a n u c c i , a l l a s u a f a m i g l i a e a l l a r e d a z i o n e d i R e p o r t , d o p o i l g r a v i s s i m o a t t e n t a t o c h e l i h a c o l p i t i . U n g e s t o d i t a l e v i o l e n z a r a p p r e s e n t a u n a t t a c c o d i r e t t o a l l a l i b e r t à d i s t a m p a e a l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a e s s e r e i n f o r m a t i " . È q u a n t o s i l e g g e n e l l a n o t a c o n g i u n t a f i r m a t a d a t u t t i i c a p i g r u p p o d e l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e n e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i v i g i l a n z a R a i . " R i t e n i a m o n e c e s s a r i o c h e l a C o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a c o n v o c h i a l p i ù p r e s t o i n a u d i z i o n e S i g f r i d o R a n u c c i , a f f i n c h é s i p o s s a f a r e p i e n a l u c e s u q u a n t o a c c a d u t o e g a r a n t i r e i l m a s s i m o s o s t e g n o i s t i t u z i o n a l e a c h i s v o l g e c o n c o r a g g i o e p r o f e s s i o n a l i t à i l p r o p r i o l a v o r o d i i n c h i e s t a . S i t r a t t a d i u n a t t o d o v e r o s o d i t r a s p a r e n z a e r e s p o n s a b i l i t à , m a a n c h e d e l m o d o p i ù c o n c r e t o p e r t e s t i m o n i a r e l a v i c i n a n z a d e l l e i s t i t u z i o n i p a r l a m e n t a r i e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e a c h i d i f e n d e o g n i g i o r n o i l v a l o r e d i u n ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a e i n d i p e n d e n t e " .