R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ F o r z a I t a l i a c o n d a n n a c o n f e r m e z z a i l v i l e a t t e n t a t o c o n t r o S i g f r i d o R a n u c c i e l a s u a f a m i g l i a , a u s p i c a n d o c h e v e n g a f a t t a p i e n a l u c e a l p i ù p r e s t o s u q u e s t o g r a v i s s i m o e p i s o d i o , c h e s u s c i t a p r o f o n d a i n d i g n a z i o n e e p r e o c c u p a z i o n e . A l g i o r n a l i s t a e a l l a s u a f a m i g l i a l a n o s t r a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à . O g n i t e n t a t i v o d i i n t i m i d i r e l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e v a r e s p i n t o c o n f o r z a e f e r m e z z a p e r c h é è u n a t t a c c o a i v a l o r i e p r i n c i p i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . Q u e s t o è a n c h e u n m o n i t o p e r t u t t i a d a b b a s s a r e i t o r n i e a c a l i b r a r e c o n m i s u r a l e p a r o l e d a u s a r e n e l c o n f r o n t o p o l i t i c o ” . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a d A g o r à s u R a i 3 .