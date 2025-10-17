R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d o c o n p r o f o n d o s c o n c e r t o l a n o t i z i a d e l l ’ e s p l o s i o n e c h e h a c o m p l e t a m e n t e d i s t r u t t o l ’ a u t o m o b i l e d e l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i e q u e l l a d i s u a f i g l i a , p a r c h e g g i a t e d a v a n t i a l l a l o r o a b i t a z i o n e a l l e p o r t e d i R o m a , i n u n g e s t o c h e a v r e b b e p o t u t o a v e r e c o n s e g u e n z e b e n p i ù d r a m m a t i c h e . S i t r a t t a d i u n a t t o g r a v i s s i m o , v i l e e i n a c c e t t a b i l e , c h e r a p p r e s e n t a u n a t t a c c o n o n s o l o a l l a p e r s o n a d e l g i o r n a l i s t a , m a a l d i r i t t o f o n d a m e n t a l e a l l ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a e a l l a d e m o c r a z i a s t e s s a " . C o s ì L e t i z i a M o r a t t i , p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a e e u r o p a r l a m e n t a r e . " M i a u g u r o - p r o s e g u e - c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i f a c c i a n o p r e s t o p i e n a l u c e s u l l ’ a c c a d u t o , i d e n t i f i c h i n o i r e s p o n s a b i l i e l i a s s i c u r i n o a l l a g i u s t i z i a c o n i l m a s s i m o r i g o r e . È i n d i s p e n s a b i l e c h e l o S t a t o r i s p o n d a c o n f e r m e z z a a g l i a t t i i n t i m i d a t o r i c h e m i r a n o a s i l e n z i a r e l a v o c e d e l c r o n i s t a o a m i n a r e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e " . " R i a f f e r m o c h e l a l i b e r t à d i s t a m p a e i l p l u r a l i s m o d e l l e i d e e s o n o p i l a s t r i i m p r e s c i n d i b i l i d i o g n i s o c i e t à c i v i l e e d e l l a d e m o c r a z i a : c h i u n q u e o s i o f f e n d e r l i o v i o l a r l i , c o l p i s c e o g n u n o d i n o i . I n q u e s t o m o m e n t o , l a m i a v i c i n a n z a e i l m i o s o s t e g n o v a n n o a S i g f r i d o R a n u c c i , a l l a f i g l i a e a t u t t i i s u o i c o l l a b o r a t o r i " , c o n c l u d e .