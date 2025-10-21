R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n d o a c c a d e u n a c o s a g r a v e , g r a v i s s i m a c o m e q u e l l a c h e è a c c a d u t a a S i g f r i d o R a n u c c i , p e n s o c h e c i d e b b a e s s e r e u n a r e a z i o n e f o r t e , c o m p a t t a , p o s s i b i l m e n t e t r a s v e r s a l e t r a l e f o r z e p o l i t i c h e p e r d i r e c h e q u e s t a c o s a è d a c o n d a n n a r e e d a r e s p i n g e r e " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a P i a z z a S a n t i A p o s t o l i a m a r g i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e i n s o l i d a r i e t à a S i g f r i d o R a n u c c i d o p o l ’ a t t e n t a t o . " M a c ' è a n c h e u n t e m a d i d e m o c r a z i a n e l n o s t r o p a e s e : l o v e d o d a p r o v v e d i m e n t i c o m e i l d e c r e t o s i c u r e z z a , l o v e d o d a l f a t t o c h e l e f o r z e p o l i t i c h e s t a n n o c u c i n a n d o u n a l e g g e e l e t t o r a l e c o n l a q u a l e i c i t t a d i n i i t a l i a n i d e c i d e r a n n o a n c o r a m e n o d i q u a n t o d e c i d o n o a d e s s o e q u i n d i a n d r a n n o a v o t a r e a n c o r a i n m e n o d i q u a n t o v a n n o a d e s s o . P e n s o c h e q u a n d o s i t o c c a l a v i t a d e i g i o r n a l i s t i , s i t o c c a u n b e n e p r i m a r i o p e r l a d e m o c r a z i a ” . . “ P o i c ’ è u n a l t r o t e m a r i s p e t t o a l t e m a s t a m p a e d e m o c r a z i a : a b b i a m o u n a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e n o n r i s p o n d e a i g i o r n a l i s t i . P o i p e r ò s i s c e g l i e s i s t e m a t i c a m e n t e i c o l l a b o r a t o r i d e i q u o t i d i a n i c o n c u i f a r u s c i r e e l e g i e s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o , t a n t o c h e n o n u n q u o t i d i a n o d i c o m u n i s t i , m a i l q u o t i d i a n o d i C o n f i n d u s t r i a d i c h i a r a u n o s c i o p e r o p e r q u e s t o m o t i v o ” , h a c o n c l u s o M a g i .