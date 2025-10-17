R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à d i G i o r n a l i s t e I t a l i a n e a S i g f r i d o R a n u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a . Q u a n t o a c c a d u t o n e l l a n o t t e l a s c i a s e n z a p a r o l e : è u n a t t o a d i r p o c o s c o n c e r t a n t e . L ' u n i c o a u s p i c i o p o s s i b i l e è c h e s u q u e s t o g r a v i s s i m o g e s t o i n t i m i d a t o r i o s i f a c c i a p i e n a l u c e t e m p e s t i v a m e n t e e c h e i r e s p o n s a b i l i s i a n o i n d i v i d u a t i . A S i g f r i d o i l n o s t r o a b b r a c c i o " . L o s c r i v e l ' a s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e c o m m e n t a n d o l a n o t i z i a d e l l ' e s p l o s i o n e c h e h a d a n n e g g i a t o l e a u t o d i p r o p r i e t à d e l g i o r n a l i s t a d e l l a R a i e d e l l a f i g l i a , p a r c h e g g i a t e d a v a n t i a l l a l o r o a b i t a z i o n e v i c i n o R o m a .