R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t e n t a t o d a v a n t i a l l a c a s a d i R a n u c c i è u n f a t t o g r a v i s s i m o , s c o n v o l g e n t e . O g n i e p i s o d i o d i v i o l e n z a c o m e q u e s t o d e v e a l l a r m a r e , e a l l a r m a r e a n c o r a d i p i ù q u a n d o s i c o l p i s c e u n g i o r n a l i s t a l i b e r o . L ’ a l l a r m e d e v ’ e s s e r e m a s s i m o " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i a m a r g i n e d e l l ’ i n t e r v i s t a a L i v e I n p e r S k y T g 2 4 a l T e a t r o d i V i l l a T o r l o n i a . " V e d o c h e i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i h a a n n u n c i a t o - p r o s e g u e - d i a v e r p r e d i s p o s t o u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a s o r v e g l i a n z a s u R a n u c c i , m e n o m a l e . O r a c i a u g u r i a m o c h e c i s i a n o i n d a g i n i i n g r a d o d i d i r c i c h i è s t a t o a m e t t e r e q u e l l ’ o r d i g n o s o t t o l a s u a a u t o v e t t u r a , o r d i g n o e s p l o s o p e r a l t r o i n u n o r a r i o d o v ’ e r a p o s s i b i l e u c c i d e r e q u a l c u n o . C o m e h a r i c o r d a t o l u i s t e s s o , l a f i g l i a e r a r i e n t r a t a p o c o p r i m a " . " È u n e p i s o d i o c h e d e v e f a r r i f l e t t e r e a n c h e s u l c l i m a c h e s i è c r e a t o a t t o r n o a l g i o r n a l i s m o d ’ i n c h i e s t a n e l n o s t r o P a e s e , u n b r u t t o c l i m a c r e a t o n e i c o n f r o n t i d i c h i n o n s i i n c h i n a , e c h e c o n t i n u a a f a r e i l p r o p r i o l a v o r o c h e è q u e l l o d i r a c c o n t a r e l a v e r i t à " , c o n c l u d e .