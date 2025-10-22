R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i è d i m o d a a t t a c c a r e l a s e g r e t a r i a S c h l e i n p e r a v e r d e t t o a B r u x e l l e s l e s t e s s e c o s e c h e d i c e a R o m a , c o m e s e u n l e a d e r d o v e s s e d i r e c o s e d i v e r s e a s e c o n d a d i d o v e s i t r o v a . L e i l o h a s e m p r e f a t t o . N e l 2 0 1 8 a W a s h i n g t o n d i s s e c h e l a s i n i s t r a a v e v a r i d o t t o l ' I t a l i a a u n c a m p o p r o f u g h i , n e l 2 0 1 9 a S t r a s b u r g o c h e C o n t e s i i n c h i n a v a a B r u x e l l e s m e n t r e l ' I t a l i a s t a v a a f f o n d a n d o e p o t r e i a n d a r e a v a n t i " . L o d i c e D a r i o F r a n c e s c h i n i a l S e n a t o i n a u l a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o . " I l m o d o s c o m p o s t o c o n c u i a v e t e r e a g i t o a q u e l l e c r i t i c h e " d i S c h l e i n " d i m o s t r a c h e n o n s o n o i n f o n d a t e " .