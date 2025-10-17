Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Esprimo la massima solidarietà a Sigfrido Ranucci per il vile atto di intimidazione subito questa notte. Non è minimamente possibile accettare che minaccia o violenza possano essere strumenti per condizionare linformazione. Auspico che le forze dellordine e la magistratura facciano immediatamente chiarezza sullepisodio al fine di assicurare alla giustizia i responsabili di un atto infame che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze più gravi per il giornalista e per i familiari. Così il senatore di Fratelli dItalia Andrea De Priamo.