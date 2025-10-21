R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a t t e n t a t o a i d a n n i d e l g i o r n a l i s t a S i g f r i d o R a n u c c i è u n a t t o g r a v i s s i m o c h e s c u o t e l a n o s t r a c o s c i e n z a c i v i l e e c o l p i s c e t u t t o i l g i o r n a l i s m o i n v e s t i g a t i v o , p i l a s t r o d e l l a d e m o c r a z i a e d e l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a e s s e r e i n f o r m a t i ” . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F o r z a I t a l i a S a l v a t o r e D e M e o , i n t e r v e n e n d o o g g i i n p l e n a r i a a S t r a s b u r g o . “ L a l i b e r t à d i s t a m p a è u n v a l o r e a s s o l u t o - p r o s e g u e - c h e n o n p u ò e s s e r e p i e g a t o a l l a p o l e m i c a p o l i t i c a . S t u p i s c o n o , i n q u e s t o s e n s o , l e p a r o l e d e l l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o a l c o n g r e s s o d e l P s e , s e c o n d o c u i ‘ l a l i b e r t à d i p a r o l a e l a d e m o c r a z i a s o n o a r i s c h i o q u a n d o l a d e s t r a g o v e r n a ’ . A f f e r m a z i o n i i n g i u s t e e d i v i s i v e , c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n l a r e a l t à e r i s c h i a n o d i s t r u m e n t a l i z z a r e e p i s o d i i g n o b i l i p e r f i n i d i p a r t e ” . " O g g i p i ù c h e m a i i c i t t a d i n i s i a s p e t t a n o d a n o i b u o n s e n s o , e q u i l i b r i o e s e r i e t à . L a l i b e r t à n o n h a c o l o r e p o l i t i c o , l a l i b e r t à n o n s i d i v i d e , s i p r o t e g g e . E l a s i p r o t e g g e i n s i e m e , c o n c o r a g g i o e r e s p o n s a b i l i t à , a t u t e l a d i c h i o g n i g i o r n o r i s c h i a p e r r a c c o n t a r e l a v e r i t à " , c o n c l u d e .