R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c o n d u t t o r e R a n u c c i , a p r o p o s t o d e l l a s a n z i o n e i n f l i t t a a l l a R a i d a l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y p e r v i o l a z i o n i o p e r a t e d a l l a t r a s m i s s i o n e R e p o r t , p a r l a d i ' G a r a n t e c h e a g i s c e i n n o m e d e l l ' e s e c u t i v o ' . I l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y è a u t o r i t à a m m i n i s t r a t i v a i n d i p e n d e n t e e d è m a t e m a t i c a m e n t e i m p o s s i b i l e c h e a g i s c a i n n o m e d e l l ' e s e c u t i v o , v i s t o c h e d u e c o m p o n e n t i d e l c o l l e g i o s u q u a t t r o , t r a c u i i l p r e s i d e n t e , s o n o s t a t i v o t a t i d a i p a r t i t i d e l l ' a t t u a l e o p p o s i z i o n e , u n o d a l P d e u n o d a l M 5 s . I l G o v e r n o n o n c ' e n t r a , p i ù f a c i l e p e n s a r e c h e l a s a n z i o n e s i a s a c r o s a n t a ” . C o s ì i n u n a n o t a E n r i c o C o s t a , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a .