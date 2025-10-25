R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a s s o l u t a m e n t e a f a v o r e d i u n ' i n i z i a t i v a l e g i s l a t i v a c h e p o s s a c o n t r a s t a r e l e l i t i t e m e r a r i e . È u n a t e c n i c a c h e a l c u n i p o l i t i c i e a l c u n i p a r t i t i a d o t t a n o . T r a l ' a l t r o F r a t e l l i d ' I t a l i a , u n p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a r e l a t i v a , S i g f r i d o R a n u c c i , m o l t i m i n i s t r i h a n n o s o m m e r s o d i q u e r e l e S i g f r i d o R a n u c c i e R e p o r t . I o n o n l ' h o m a i f a t t o c o m e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , a n c h e p e r c h è s e s e i a l G o v e r n o è c h i a r o c h e c ' è u n a a s i m m e t r i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , o s p i t e d i ' A c c o r d i e d i s a c c o r d i ' s u N o v e .