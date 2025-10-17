R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C i d o b b i a m o c h i e d e r e : m a c h e s i t u a z i o n e s t i a m o v i v e n d o ? C h e s i t u a z i o n e s t i a m o a f f r o n t a n d o ? M a è p o s s i b i l e c h e c h i f a i l g i o r n a l i s m o d ' i n c h i e s t a d e b b a e s s e r e s v i l l a n e g g i a t o , a b b a n d o n a t o , d e l e g i t t i m a t o ? C h i r a p p r e s e n t a l e i s t i t u z i o n i e d o v r e b b e p r o t e g g e r l o " . C o s ì G i u s e p p e C o n t e o g g i d a v a n t i a l l a c a s a d i S i g f r i d o R a n u c c i . " E ' d a v v e r o i n q u i e t a n t e c h e u n g i o r n a l i s t a c h e è g i à s o t t o s c o r t a p o s s a r i t r o v a r s i c o n d e l l e a u t o e s p l o s e s o t t o c a s a . M a a l d i l à d e l l a m a t r i c e , r i p e t o a m e , q u e l l o c h e p r e o c c u p a è i l f a t t o c h e S i g f r i d o R a n u c c i , g i o r n a l i s t a s c o m o d o p e r d e f i n i z i o n e , è s t a t o d e l e g i t t i m a t o . N o n s o q u a n t e q u e r e l e h a a c c u m u l a t o d a p a r t e d i e s p o n e n t i d e l l e i s t i t u z i o n i d i g o v e r n o , m a i o d a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n o n m i s o n o m a i p e r m e s s o d i q u e r e l a r e n e s s u n o . E ' c h i a r o c h e s e i u n r a p p r e s e n t a n t e d e l l e i s t i t u z i o n i e i n u n a s i t u a z i o n e d i a s i m m e t r i a e n e l m o m e n t o i n c u i r i e m p i d i q u e r e l e u n o c h e f a g i o r n a l i s m o d ' i n c h i e s t a n e l s e r v i z i o d e l r a d i o t e l e v i s i v o p u b b l i c o , c o n g r a n d e r i g o r e , c o n g r a n d e s e r e t à , è c h i a r o c h e d à u n m e s s a g g i o , s e c o n d o m e , n o n s o l o i n o p p o r t u n o , m a c o m p l e t a m e n t e s b a g l i a t o " .