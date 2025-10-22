R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ M i s a r e i a s p e t t a t o c h e o g g i i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i , a n o m e d e l g o v e r n o , a v e s s e a n n u n c i a t o i l r e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a a n t i - s l a p p , u n a n o r m a e s s e n z i a l e p e r f e r m a r e l e l i t i t e m e r a r i e u s a t e p e r i m b a v a g l i a r e l a s t a m p a . S o l o R a n u c c i h a s u b i t o 1 7 6 d e n u n c e n e l l a s u a c a r r i e r a , n e s s u n a d e l l e q u a l i è m a i a r r i v a t a a c o n d a n n a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s u l l ' a t t e n t a t o a S i g f r i d o R a n u c c i . " I l g i o r n a l i s m o n o n s i c o l p i s c e s o l o c o n l e m i n a c c e d i r e t t e , m a a n c h e c o n l a d e n i g r a z i o n e , l e p r e s s i o n i e c o n o m i c h e e l e r i f o r m e l e g i s l a t i v e c h e n e l i m i t a n o l a l i b e r t à . E m e n t r e i l m i n i s t r o p a r l a d i u n a d i m i n u z i o n e d e g l i a t t i i n t i m i d a t o r i , i d a t i u f f i c i a l i d e l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o e d e l l a F e d e r a z i o n e N a z i o n a l e d e l l a S t a m p a r a c c o n t a n o l ’ o p p o s t o : n e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 l e m i n a c c e a i g i o r n a l i s t i s o n o a u m e n t a t e d e l 7 6 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 . V o g l i o r i c o r d a r e i t a n t i g i o r n a l i s t i c h e v i v o n o s o t t o s c o r t a p e r a v e r f a t t o s e m p l i c e m e n t e i l l o r o l a v o r o : L u c i a E s p o s i t o , M a r i n e l l a N a t a l e , P a o l o B e r i z z i , P a o l o B o r r o m e t i , L i r i o A b b a t e , S a l v o P a l a z z o l o e m o l t i a l t r i . S o n o l o r o i l s i m b o l o d i u n ’ i n f o r m a z i o n e c h e r e s i s t e , s p e s s o l a s c i a t a s o l a . P e r n o n p a r l a r e d e l c a s o P a r a g o n , i l s o f t w a r e d i s o r v e g l i a n z a i n u s o e s c l u s i v o a l g o v e r n o , c o n c u i s o n o s t a t i s p i a t i i g i o r n a l i s t i F r a n c e s c o C a n c e l l a t o e C i r o P e l l e g r i n o . I l g o v e r n o n o n h a a n c o r a s p i e g a t o c h i a b b i a a u t o r i z z a t o q u e l l ’ a t t i v i t à d i s p i o n a g g i o " . " R e p o r t è s t a t o d e f i n i t o d a e s p o n e n t i d e l l a m a g g i o r a n z a — p e r s i n o d a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e d a l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o — “ s p a z z a t u r a g i o r n a l i s t i c a ” , “ l ’ H a m a s d e l l a t v ” . E c o m e s e n o n b a s t a s s e , F r a t e l l i d ’ I t a l i a h a q u e r e l a t o R e p o r t : m a i , n e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a , u n p a r t i t o d i g o v e r n o a v e v a q u e r e l a t o u n a t r a s m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a . L a v e r a s o l i d a r i e t à n o n s i m i s u r a c o n l e f r a s i d i c i r c o s t a n z a , m a c o n i f a t t i . I l g o v e r n o r i t i r i l e q u e r e l e t e m e r a r i e , r e c e p i s c a s u b i t o l a d i r e t t i v a a n t i - s l a p p e a p p r o v i i l M e d i a F r e e d o m A c t , c h e s e r v e a l i b e r a r e l ’ i n f o r m a z i o n e p u b b l i c a d a l c o n t r o l l o p o l i t i c o " .