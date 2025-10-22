R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i d i f e n d e r e S i g f r i d o R a n u c c i s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e e l a l i b e r t à d i s t a m p a , p e r c h é u n o r d i g n o e s p l o s o c o n t r o u n g i o r n a l i s t a n o n è s o l o u n a t t o d i v i o l e n z a : è u n m e s s a g g i o d i p a u r a r i v o l t o a t u t t i n o i . È u n a v v e r t i m e n t o c o n t r o c h i o s a r a c c o n t a r e i f a t t i , i n d a g a r e , c e r c a r e l a v e r i t à . E q u a n d o l a v e r i t à e c h i l a r a c c o n t a d i v e n t a n o u n b e r s a g l i o è l a d e m o c r a z i a s t e s s a a e s s e r e s o t t o t i r o . D a a n n i a s s i s t i a m o a u n a c a m p a g n a s i s t e m a t i c a d i d i s c r e d i t o c o n t r o c h i f a i n f o r m a z i o n e l i b e r a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n u t o n e l d i b a t t i t o s u l l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o P i a n t e d o s i . " N o n s i p o s s o n o c h i a m a r e ' p e n n i v e n d o l i ' i g i o r n a l i s t i . E s o p r a t t u t t o n o n l o p o s s o n o f a r e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i . E p u r t r o p p o è a c c a d u t o a n c h e n e l l e a u l e p a r l a m e n t a r i . E n o n s i d e v e a v e r e p a u r a d e l l e d o m a n d e : c h i t e m e l e d o m a n d e , c h i r i f i u t a i l c o n f r o n t o , i n d e b o l i s c e l a d e m o c r a z i a . Q u a n d o i l p o t e r e t e m e l a c r i t i c a , l a d e m o c r a z i a c o m i n c i a a t a c e r e . Q u a n d o i l p o t e r e p a r a g o n a l ’ o p p o s i z i o n e d e m o c r a t i c a a l t e r r o r i s m o e c r i m i n a l i z z a m a n i f e s t a z i o n i p a c i f i c h e e p o p o l a r i , s t a i m b o c c a n d o u n a s t r a d a p e r i c o l o s a : q u e l l a d o v e i l d i s s e n s o n o n è p i ù u n d i r i t t o , m a u n b e r s a g l i o . C i s o n o 1 7 6 d e n u n c e c o n t r o u n s o l o g i o r n a l i s t a : c h i l e h a f a t t e ? " . " F o r s e è i l c a s o d i d i s c u t e r e d e l l e q u e r e l e t e m e r a r i e c h e n o n c e r c a n o g i u s t i z i a , c e r c a n o s i l e n z i o . O g n i q u e r e l a b a v a g l i o è u n p r o i e t t i l e l e g a l e s p a r a t o c o n t r o l a l i b e r t à d i t u t t i . C h i l e u s a , a b u s a d e l p r o p r i o p o t e r e . E c h i r a p p r e s e n t a l e i s t i t u z i o n i n o n d o v r e b b e u s a r l e . P e r q u e s t o p e n s o c h e v a d a n o r i t i r a t e t u t t e l e q u e r e l e e a p p r o v i a m o i n s i e m e , d a n d o u n s e g n a l e d i u n i t à a l p a e s e , l e p r o p o s t e d i l e g g e d e p o s i t a t e a i n i z i o l e g i s l a t u r a c o n t r o l e a z i o n i l e g a l i t e m e r a r i e . I l p l u r a l i s m o n o n è u n l u s s o . È l a c o n d i z i o n e s t e s s a d e l l a d e m o c r a z i a , i l g i o r n a l i s m o n o n è u n f a s t i d i o p e r i l p o t e r e : è u n d o v e r e c i v i l e . È i l c a n e d a g u a r d i a d e l l a d e m o c r a z i a , l a s e n t i n e l l a c h e v e g l i a s u l l e n o s t r e l i b e r t à . C o m e r i c o r d a v a W a l t e r L i p p m a n n : ‘ L a l i b e r t à d i s t a m p a è l a l i b e r t à d i d i r e c i ò c h e g l i a l t r i n o n v o g l i o n o s e n t i r s i d i r e ’ . E c c o , S i g f r i d o R a n u c c i h a f a t t o q u e s t o . L a s t a m p a l i b e r a è l a p r i m a l i n e a d i d i f e s a c o n t r o o g n i d e r i v a a u t o r i t a r i a ” .