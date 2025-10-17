R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S o l i d a r i e t à a S i g f r i d o R a n u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a , c o l p i t i d a u n g r a v i s s i m o a t t o i n t i m i d a t o r i o a v v e n u t o q u e s t a n o t t e a C a m p o A s c o l a n o , n e l c o m u n e d i P o m e z i a , d o v e u n o r d i g n o h a d i s t r u t t o l ’ a u t o d e l g i o r n a l i s t a e d a n n e g g i a t o q u e l l a d e l l a f i g l i a . C o n f i d o n e l l a v o r o d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e d e l l a m a g i s t r a t u r a , c h e s a p r a n n o a c c e r t a r e r a p i d a m e n t e l e r e s p o n s a b i l i t à d i q u a n t o a c c a d u t o ” . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .