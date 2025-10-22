R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l r i n g r a z i a r e i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i p e r l a s u a i n f o r m a t i v a e s p r i m o l a p i e n a s o l i d a r i e t à a S i g f r i d o R a n u c c i p e r i l v i l e a t t e n t a t o c h e h a s u b i t o , d i c h i a r o s t a m p o m a f i o s o . U n a t t e n t a t o c o n t r o l a l i b e r t à d i s t a m p a , c o n t r o l ’ a r t i c o l o 2 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e e q u i n d i c o n t r o l a R e p u b b l i c a . I l g o v e r n o M e l o n i d i f e n d e s e m p r e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e . M i r a m m a r i c o p e r c i ò d e l f a t t o c h e q u a l c u n o a b b i a v o l u t o m e t t e r e i n r e l a z i o n e q u e s t o v i l e a t t e n t a t o c o n i l g o v e r n o d i c e n d o c h e c o n l a d e s t r a a l g o v e r n o è a r i s c h i o l a l i b e r t à . E q u i n d i m i c h i e d o : q u a l i s o n o l e l i b e r t à i n p e r i c o l o r i s p e t t o a l l ’ a t t i v i t à d e l g o v e r n o M e l o n i ? " . C o s ì i n a u l a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A l b e r t o B a l b o n i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o L e g a l i t à e S i c u r e z z a d e l p a r t i t o e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i a P a l a z z o M a d a m a . " E ’ f o r s e i n p e r i c o l o - p r o s e g u e - l a l i b e r t à d i d e f i n i r e c o r t i g i a n a l a p r e m i e r o d i r i t e n e r l a c o m p l i c e d i u n g e n o c i d i o ? E ’ f o r s e i n p e r i c o l o l a l i b e r t à d i e s a l t a r e c o n u n o s t r i s c i o n e i l 7 o t t o b r e e H a m a s , m e n t r e n e s s u n o d e i p u r n u m e r o s i e s p o n e n t i d e l C e n t r o s i n i s t r a p r e s e n t i a v e s s e n u l l a d a e c c e p i r e ? O q u e l l a d i e s p r i m e r e n o s t a l g i a p e r l e B r i g a t e R o s s e c o m e h a f a t t o u n c a n d i d a t o d i A v s i n C a l a b r i a o d i r a m m a r i c a r s i c h e H i t l e r n o n a b b i a p o t u t o f i n i r e i l l a v o r o , c o m e h a d e t t o u n a l t r o a s p i r a n t e c a n d i d a t o i n C a m p a n i a ? O d i d i r e c h e l a s e n a t r i c e S e g r e n o n è l u c i d a e s b e f f e g g i a r e u n s i n d a c o p e r c h é c h i e d e l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i ? O è q u e l l a d i b l o c c a r e s t r a d e , p o r t i e a e r o p o r t i , i n c e n d i a r e c a s s o n e t t i e a u t o s f a s c i a r e v e t r i n e ? " . " Q u e s t a n o n è l i b e r t à , m a l a s u a n e g a z i o n e . E a n c h e s u l l e q u e r e l e t e m e r a r i e , s a r à u n g i u d i c e t e r z o e i m p a r z i a l e a s t a b i l i r e q u a l i l o s o n o e q u a l i n o , m a p r e t e n d e r e c h e v e n g a n o r i t i r a t e s i g n i f i c a d i m e n t i c a r e l ’ a r t i c o l o 2 4 d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , c h e r i c o n o s c e i l d i r i t t o d i t u t t i d i a g i r e i n g i u d i z i o p e r l a t u t e l a d e i p r o p r i d i r i t t i c o m p r e s o q u e l l o a l p r o p r i o b u o n n o m e e a l l a r e p u t a z i o n e " , c o n c l u d e .