S a n a ' a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s / a f p ) - A l m e n o s e i p e r s o n e s o n o m o r t e e 8 6 s o n o r i m a s t e f e r i t e , o l t r e 2 0 d e l l e q u a l i i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e , n e i r a i d a e r e i c o n d o t t i d a I s r a e l e s u l l a c a p i t a l e y e m e n i t a S a n a ' a , c o n t r o l l a t a d a i r i b e l l i H o u t h i s o s t e n u t i d a l l ’ I r a n . S e c o n d o l e a u t o r i t à l o c a l i , g l i a t t a c c h i h a n n o c o l p i t o u n e d i f i c i o n e l c e n t r o c i t t à , u n d e p o s i t o d i c a r b u r a n t e , d u e c e n t r a l i e l e t t r i c h e e i l p a l a z z o p r e s i d e n z i a l e . L ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a c o n f e r m a t o d i a v e r c o l p i t o " u n c o m p l e s s o m i l i t a r e d o v e s i t r o v a i l p a l a z z o p r e s i d e n z i a l e , d u e c e n t r a l i e l e t t r i c h e e u n d e p o s i t o d i c a r b u r a n t e " , s p i e g a n d o c h e i r a i d s o n o s t a t i " u n a r i s p o s t a a g l i a t t a c c h i r i p e t u t i d e l r e g i m e t e r r o r i s t i c o H o u t h i c o n t r o l o S t a t o d i I s r a e l e e i s u o i c i v i l i " . N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , i r i b e l l i h a n n o l a n c i a t o m i s s i l i e d r o n i v e r s o I s r a e l e , i n c l u s o u n m i s s i l e c o n t e s t a t a a g r a p p o l o c h e , s e c o n d o f o n t i m i l i t a r i , s i s a r e b b e f r a m m e n t a t o i n v o l o v e n e r d ì s c o r s o . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a d i c h i a r a t o c h e " i l r e g i m e t e r r o r i s t i c o H o u t h i s t a i m p a r a n d o a p r o p r i e s p e s e c h e p a g h e r à - e h a g i à p a g a t o - u n p r e z z o a l t i s s i m o p e r l a s u a a g g r e s s i o n e c o n t r o I s r a e l e " . D a p a r t e l o r o , g l i H o u t h i h a n n o p r o m e s s o r i t o r s i o n i e h a n n o r i b a d i t o c h e c o n t i n u e r a n n o l a l o t t a " f i n o a q u a n d o n o n c e s s e r à l ’ a g g r e s s i o n e e s a r à r e v o c a t o i l b l o c c o d i G a z a " . L ’ I r a n , a l l e a t o d e i r i b e l l i , h a c o n d a n n a t o d u r a m e n t e i r a i d .