R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l r i s p e t t o r e c i p r o c o è l a b a s e d i o g n i c o n f r o n t o c i v i l e , s o p r a t t u t t o n e l m o n d o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e d e l s e r v i z i o p u b b l i c o . S i p u ò d i s c u t e r e , s i p u ò d i s s e n t i r e , m a n o n s i p u ò m a i t r a s c e n d e r e n e l d i s p r e z z o e n e l l a d e n i g r a z i o n e p e r s o n a l e " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o . " S o l i d a r i e t à p i e n a a B r u n o V e s p a , p r o f e s s i o n i s t a s t i m a t o c h e d a d e c e n n i c o n t r i b u i s c e c o n e q u i l i b r i o e c o m p e t e n z a a l d i b a t t i t o p u b b l i c o . G l i i n s u l t i d i c u i è s t a t o v i t t i m a s o n o u n g e s t o v i l e e i n a c c e t t a b i l e , u n a t t o c h e o f f e n d e l a d i g n i t à e i p r i n c i p i d i l i b e r t à e r i s p e t t o , v a l o r i f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a " , c o n c l u d e .