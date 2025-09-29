R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " M a p u ò u n v e c c h i o p o l i t i c o c o m e M a u r i z i o G a s p a r r i i n t e r p r e t a r e p e r t u t t a l a s u a s e c o n d a v i t a ( d o p o l a f i a m m a t r i c o l o r e è p a s s a t o a F o r z a I t a l i a ) i l r u o l o d i c e n s o r e ? " . L o d i c e S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e d e u r o p a r l a m e n t a r e . " E m e t t e d a s e m p r e p a g e l l e e s e n t e n z i a s u l l a m a n c a t a p r o f e s s i o n a l i t à d i p r o f e s s i o n i s t i c o n l a P m a i u s c o l a d e l l a R a i c o m e h a f a t t o o g g i c o n L u c i a G o r a c c i ? S i a m o s t a n c h i d i e s s e r e c o s t r e t t i a i n t e r v e n i r e p u b b l i c a m e n t e s u l l e p u l s i o n i c e n s o r i e d e l s e n a t o r e G a s p a r r i . L u i n o n è u n c r i t i c o t e l e v i s i v o , n o n p u ò m i n a c c i a r e g i o r n a l i s t e e g i o r n a l i s t i . F o r s e n o n s a c h e l ’ i n f o r m a z i o n e è i l c a n e d a g u a r d i a d e l l a d e m o c r a z i a . A L u c i a G o r a c c i l a n o s t r a s i n c e r a s o l i d a r i e t à " , a g g i u n g e R u o t o l o .