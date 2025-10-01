R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a l i i n i z i a t i v e i n t e n d e a s s u m e r e l a R a i p e r c e n s u r a r e i l c o m p o r t a m e n t o d i B r u n o V e s p a c h e n e l l ’ i n t e r v i s t a r e u n o d e i p o r t a v o c e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a l o h a a p o s t r o f a t o v o l g a r m e n t e , u t i l i z z a n d o u n c o m p o r t a m e n t o n o n c e r t o i n l i n e a c o n l o s t i l e c h e c i s i a t t e n d e d a u n g i o r n a l i s t a s u u n a r e t e p u b b l i c a c o m e R a i 1 ? ” . E ’ l a d o m a n d a c h e r i v o l g o n o a l l a d i r i g e n z a R a i i p a r l a m e n t a r i d e m o c r a t i c i d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a . “ L a R a i - p r o s e g u o n o - h a l ’ o b b l i g o n o n s o l o d i e s s e r e , m a a n c h e d i e s s e r e p e r c e p i t a d a i c i t t a d i n i i t a l i a n i c o m e u n l u o g o d i l i b e r o c o n f r o n t o d e l l e i d e e e d e l l e p o s i z i o n i e n o n d i d e n i g r a z i o n e d e l l ’ a l t r o . A n c o r d i p i ù i n u n a f a s e c o s ì d i f f i c i l e c h e l a v e d e c o n t i n u a m e n t e p e r d e r e a s c o l t i e g r a d i m e n t o . D a u n g i o r n a l i s t a c o m e V e s p a - c o n c l u d o n o - a t t e n d i a m o i l p i e n o r i s p e t t o d e l l e r e g o l e d e o n t o l o g i c h e e d a l l a R a i c h e l e f a c c i a a p p l i c a r e n e l l e s u e t r a s m i s s i o n i d i a p p r o f o n d i m e n t o ” .