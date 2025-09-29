R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " G l i i n s u l t i s g u a i a t i d i M a u r i z i o G a s p a r r i a L u c i a G o r a c c i s o n o m o l t o g r a v i p e r c h é r a p p r e s e n t a n o u n a v e r a e p r o p r i a i n t i m i d a z i o n e p o l i t i c a n e i c o n f r o n t i d i u n a p r o f e s s i o n i s t a d i a l t i s s i m o l i v e l l o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o " . L o d i c o n o i c o m p o n e n t i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " N o n s i a m o d i f r o n t e a c r i t i c a , m a a u n u s o d i s t o r t o d e l r u o l o i s t i t u z i o n a l e p e r i n t i m i d i r e i l l a v o r o d e i g i o r n a l i s t i , c h e p e r a l t r o a r r i v a d a u n c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . A t t a c c a r e i n q u e s t o m o d o G o r a c c i s i g n i f i c a c o l p i r e l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e e i l p l u r a l i s m o c h e l a C o s t i t u z i o n e g a r a n t i s c e . A L u c i a G o r a c c i v a l a n o s t r a p i e n a s o l i d a r i e t à ” , c o n c l u d o n o i p a r l a m e n t a r i d e m o c r a t i c i .