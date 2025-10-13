Roma, 13 ott (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Incoronata Boccia, direttrice dellufficio stampa Rai, durante la tavola rotonda La storia stravolta e il futuro da costruire, sono inaccettabili e pericolose. Mettere in dubbio la responsabilità del governo israeliano per lo sterminio a Gaza e definire il suicidio del giornalismo il lavoro dei reporter di tutto il mondo equivale a negazionismo e banalizzazione della violenza". Lo dicono i componenti del Pd della commissione di Vigilanza Rai. "La Rai, come servizio pubblico, ha il dovere inderogabile di garantire uninformazione accurata, equilibrata e rispettosa dei cittadini. Per questo è necessario un chiarimento immediato e una presa di distanza netta, aggiungono gli esponenti dem.