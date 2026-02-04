R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o t i z i a r i p o r t a t a d a L a N o t i z i a s u u n p r e s u n t o d e b u t t o d i T o m m a s o C e r n o s u R a i 2 r i c h i e d e u n c h i a r i m e n t o i m m e d i a t o d a p a r t e d e l l a R a i . S e c o n d o q u a n t o p u b b l i c a t o , C e r n o – a t t u a l e d i r e t t o r e d e I l G i o r n a l e e d e x d i r e t t o r e d e I l T e m p o , q u o t i d i a n i d i d e s t r a f i l o - g o v e r n a t i v i r i c o n d u c i b i l i a l g r u p p o e d i t o r i a l e f a c e n t e c a p o a l p a r l a m e n t a r e d e l l a L e g a A n t o n i o A n g e l u c c i – s a r e b b e i n p r o c i n t o d i c o n d u r r e u n a s t r i s c i a q u o t i d i a n a s u l s e r v i z i o p u b b l i c o a p a r t i r e d a l 3 m a r z o " . L o d i c o n o i p a r l a m e n t a r i d e l P d d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " S e c o n f e r m a t a , q u e s t a s c e l t a r a p p r e s e n t e r e b b e l ’ e n n e s i m a p r o v a d e l l ’ u s o d e l l a R a i c o m e s t r u m e n t o d i p r o p a g a n d a p o l i t i c a , r e s o p o s s i b i l e d a l l o s t a l l o i m p o s t o d a l l a m a g g i o r a n z a s u l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a , a l l a q u a l e v i e n e i m p e d i t o d i o p e r a r e e d i e l e g g e r e u n p r e s i d e n t e d i g a r a n z i a - p r o s e g u o n o i d e m - . S i a m o d i f r o n t e a u n a e m e r g e n z a d e m o c r a t i c a n e l s e r v i z i o p u b b l i c o a g g r a v a t a d a l l ’ a v v i c i n a r s i d i i m p o r t a n t i a p p u n t a m e n t i e l e t t o r a l i , a p a r t i r e d a l r e f e r e n d u m " . " P e r q u e s t e r a g i o n i c h i e d i a m o u n a s m e n t i t a u f f i c i a l e e i m m e d i a t a a l l ’ a z i e n d a , c o s ì c o m e c h i e d i a m o d i s m e n t i r e l ’ i m m i n e n t e p a s s a g g i o d e l d i r e t t o r e d e l T g 1 a l l a c o m u n i c a z i o n e d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e d e l i n e e r e b b e u n i n t r e c c i o s e m p r e p i ù e v i d e n t e t r a i n f o r m a z i o n e p u b b l i c a e g o v e r n o ” , c o n c l u d o n o .