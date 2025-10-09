R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o p r e s e n t a t o u n i t a r i a m e n t e g l i e m e n d a m e n t i a l d i s e g n o d i l e g g e d i r i f o r m a d e l l a R a i p r e s e n t a t o d a l c e n t r o d e s t r a . U n d i s e g n o d i l e g g e t o t a l m e n t e i n c o n t r a s t o c o n l e l i n e e d e l f r e e d o m a c t . C i a u g u r i a m o c h e p e r e v i t a r e l a p o s s i b i l e i n f r a z i o n e c o m u n i t a r i a l a m a g g i o r a n z a p r e n d a i n c o n s i d e r a z i o n e l e n o s t r e p r o p o s t e c h e v a n n o n e l l a d i r e z i o n e d í r e c e p i r e t o t a l m e n t e i l f r e e d o m a c t " . L o d i c o n o i p a r l a m e n t a r i d i o p p o s i z i o n e i n c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a s u l l a R a i S t e f a n o G r a z i a n o ( P d ) , D a r i o C a r o t e n u t o ( M 5 S ) G i u s e p p e D e C r i s t o f a r o ( A v s ) e M a r i a E l e n a B o s c h i ( I t a l i a V i v a ) . " D i c o n t r o i l r i s c h i o d i i n c o r r e r e n e l l a p r o c e d u r a d ’ i n f r a z i o n e s a r e b b e u n ’ u l t e r i o r e t a s s a p e r g l i i t a l i a n i , l a T e l e M e l o n i t a x . C o n i n o s t r i e m e n d a m e n t i c h i e d i a m o d i a u m e n t a r e l ’ i n d i p e n d e n z a e l a l i b e r t à d e i g i o r n a l i s t i R a i , a s s i c u r a r e r i s o r s e c e r t e a l l a R a i , n o a l l a v e n d i t a d e l l e q u o t e p e r p r i v a t i z z a r l a e v a l u t a r e i n m o d o o b i e t t i v o a t t r a v e r s o p a r a m e t r i q u a l i t a t i v i e q u a n t i t a t i v i i p r o g r a m m i d e l l a R a i . V o g l i a m o c h e l a R a i s i a u n ’ a z i e n d a d e l s e r v i z i o p u b b l i c o c o n u n a g o v e r n a n c e i l p i ù a u t o n o m a e i n d i p e n d e n t e p o s s i b i l e " , a g g i u n g o n o .