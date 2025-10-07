R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P i e n a s o l i d a r i e t à a B r u n o V e s p a e f e r m a c o n d a n n a p e r l e s c r i t t e i n g i u r i o s e n e i s u o i c o n f r o n t i a p p a r s e n e l l a s e d e R a i d i v i a T e u l a d a a R o m a " . C o s ì i n u n a n o t a i l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o , r e s p o n s a b i l e E d i t o r i a d e l l a L e g a , A l e s s a n d r o M o r e l l i . " P e n s a r e c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a z i e n d a d i s e r v i z i o p u b b l i c o c i s i a u n c l i m a t a n t o i n c a n d e s c e n t e r i m a n d a a l l a m a s s i m a c h e ‘ l a R a i è l o s p e c c h i o d e l P a e s e ’ . P u r t r o p p o a s i n i s t r a s o n o s t a t i a b i t u a t i a d a m m a n s i r e i l c a v a l l o r a m p a n t e d i v i a l e M a z z i n i e i l f a t t o c h e b a l o r d i s e l a p r e n d a n o c o n u n s i n g o l o g i o r n a l i s t a , d i m o s t r a c h e t o r n a r e a d u n s a n o e q u i l i b r i o è m i s s i o n e a n c o r a l o n t a n i s s i m a d a l l ’ e s s e r e r a g g i u n t a " , c o n c l u d e .