Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Con gli attacchi a Bruno Vespa lopposizione svela ancora una volta quale sia la sua reale posizione sulla libertà dinformazione e sullidea di servizio pubblico. Il conduttore di Porta a Porta è un giornalista di grande professionalità e lo ha dimostrato anche ieri collegando uno dei responsabili italiani della Flottilla, Tony La Piccirella, per intervistarlo. Evidentemente lopposizione non ha gradito che si mettessero in luce, con semplici domande, le evidenti contraddizioni del suo intervento. Bruno Vespa ha fatto semplicemente il suo lavoro. Forse è questo che non va giù allopposizione". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati e componente della commissione di Vigilanza.