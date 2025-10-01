R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n g l i a t t a c c h i a B r u n o V e s p a l ’ o p p o s i z i o n e s v e l a a n c o r a u n a v o l t a q u a l e s i a l a s u a r e a l e p o s i z i o n e s u l l a l i b e r t à d ’ i n f o r m a z i o n e e s u l l ’ i d e a d i s e r v i z i o p u b b l i c o . I l c o n d u t t o r e d i P o r t a a P o r t a è u n g i o r n a l i s t a d i g r a n d e p r o f e s s i o n a l i t à e l o h a d i m o s t r a t o a n c h e i e r i c o l l e g a n d o u n o d e i r e s p o n s a b i l i i t a l i a n i d e l l a F l o t t i l l a , T o n y L a P i c c i r e l l a , p e r i n t e r v i s t a r l o . E v i d e n t e m e n t e l ’ o p p o s i z i o n e n o n h a g r a d i t o c h e s i m e t t e s s e r o i n l u c e , c o n s e m p l i c i d o m a n d e , l e e v i d e n t i c o n t r a d d i z i o n i d e l s u o i n t e r v e n t o . B r u n o V e s p a h a f a t t o s e m p l i c e m e n t e i l s u o l a v o r o . F o r s e è q u e s t o c h e n o n v a g i ù a l l ’ o p p o s i z i o n e " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a .