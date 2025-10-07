R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l l ’ i g n o b i l e s c r i t t a a p p a r s a n e l l ’ a s c e n s o r e d e g l i s t u d i d i v i a T e u l a d a c o n t r o B r u n o V e s p a c ’ è p o c o d a d i r e . I n s u l t a r e u n o d e i p i ù g r a n d i g i o r n a l i s t i d ’ I t a l i a , c h e d a a n n i g a r a n t i s c e l ’ i n f o r m a z i o n e a g l i i t a l i a n i i n m a n i e r a e c c e l l e n t e e d e q u i l i b r a t a , è u n g e s t o v i g l i a c c o c h e c o n d a n n i a m o c o n f o r z a " . C o s ì i p a r l a m e n t a r i d e l l a L e g a i n V i g i l a n z a R a i G i o r g i o M a r i a B e r g e s i o , I n g r i d B i s a , S t e f a n o C a n d i a n i , E l e n a M a c c a n t i , C l o t i l d e M i n a s i e d E l e n a M u r e l l i .