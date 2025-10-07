Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Sullignobile scritta apparsa nellascensore degli studi di via Teulada contro Bruno Vespa cè poco da dire. Insultare uno dei più grandi giornalisti dItalia, che da anni garantisce linformazione agli italiani in maniera eccellente ed equilibrata, è un gesto vigliacco che condanniamo con forza". Così i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.