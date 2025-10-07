R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m i a m o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à a B r u n o V e s p a p e r l e i n t i m i d a z i o n i e l e o f f e s e s u b i t e . Q u e s t o i n a c c e t t a b i l e c l i m a d ’ o d i o c h e s i è v e n u t o a c r e a r e n o n è p i ù t o l l e r a b i l e s o p r a t t u t t o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a z i e n d a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e p u b b l i c a , l ’ i n f o r m a z i o n e d i t u t t i i c i t t a d i n i , l a c a s a d e l l a d e m o c r a z i a . O c c o r r e u n a c o n d a n n a u n a n i m e d a p a r t e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e p e r c h é s o l o i n q u e s t o m o d o s i r i u s c i r à a r i s t a b i l i r e u n c l i m a c i v i l e ” . C o s ì i n u n a n o t a i l c a p o g r u p p o p d i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i S t e f a n o G r a z i a n o .