R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o q u a l e t r a s m i s s i o n e a b b i a g u a r d a t o i e r i s e r a l a s i n i s t r a , p e r c h é n e l l ’ u l t i m a p u n t a t a d i P o r t a a P o r t a p e r s o n a l m e n t e h o v i s t o u n p r o f e s s i o n i s t a c o m e B r u n o V e s p a i n t e r v i s t a r e i l p o r t a v o c e d e l l a F l o t i l l a f i n o a m e t t e r e i n l u c e , s e n z a m e z z i t e r m i n i , l a v e r a n a t u r a d i q u e s t a m i s s i o n e : n o n u n ’ o p e r a z i o n e u m a n i t a r i a , m a u n ’ i n i z i a t i v a p o l i t i c a . L a v o l o n t à è q u e l l a d i s f i d a r e i l b l o c c o n a v a l e i s r a e l i a n o , n o n q u e l l o d i c o n s e g n a r e i n m o d o s i c u r o g l i a i u t i a i c i v i l i p a l e s t i n e s i , a l t r i m e n t i a v r e b b e r o a c c o l t o l ’ a p p e l l o i n p r i m i s s i m a d e l n o s t r o c a p o d e l l o S t a t o , M a t t a r e l l a . G l i a t t a c c h i c o n t r o V e s p a d u n q u e s o n o i n g e n e r o s i e p r e t e s t u o s i . I n q u e s t e o r e c o s ì d e l i c a t e , s o f f i a r e s u l f u o c o e a l i m e n t a r e l ’ e n n e s i m a p o l e m i c a è d a i r r e s p o n s a b i l i " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i m o d e r a t i e m e m b r o c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i .