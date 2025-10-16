R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i n g o l a r e c o n c e z i o n e d e l l a s i n i s t r a s u l l a R a i . Q u a n d o s i d e v o n o f a r e a d e m p i m e n t i c o s t r u t t i v i e r e s p o n s a b i l i , s c e g l i e i l b o i c o t t a g g i o . Q u a n d o s i t r a t t a d i s p a r t i r s i i p o s t i , r i v e n d i c a e d o t t i e n e l a s u a q u o t a , c o m e a v v i e n e a n c h e n e l C d a d i o g g i . A N a p o l i c ' è u n d e t t o f a m o s o c h e p o t r e m m o t r a d u r r e : s i l a m e n t a n o e p r e n d o n o p o s t i d i p o t e r e e … o c c u p a n o p o s t i " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , m e m b r o d e l l a v i g i l a n z a R a i .