R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a f a s e l a c o m m i s s i o n e è b l o c c a t a , m a o g g i , p e r f o r t u n a , c i t e n g o a d i r l o , è u n m o m e n t o s i g n i f i c a t i v o , a l l ' u n a n i m i t à a b b i a m o d e c i s o l a c o n v o c a z i o n e d i S i g f r i d o R a n u c c i e d e l d i r e t t o r e A p p r o f o n d i m e n t o R a i P a o l o C o r s i n i , v i s t o q u a n t o a c c a d u t o a R a n u c c i . A n c h e i n q u e s t o c o n t e s t o , e s p r i m o a n o m e d i t u t t a l a c o m m i s s i o n e s o l i d a r i e t à a S i g f r i d o , a i s u o i f a m i l i a r i e a l l a r e d a z i o n e d i R e p o r t " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i B a r b a r a F l o r i d i a d e l M 5 s , i n t e r v e n e n d o a l S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a .