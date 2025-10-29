R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r c h é i o s o n o d a v v e r o d i s p e r a t a c h e l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a s i a b l o c c a t a ? P e r c h é è e s a t t a m e n t e q u e l c o n t e n i t o r e d e m o c r a t i c o i l c o n t e n i t o r e n e l q u a l e d o v r e m m o p o t e r d i s c u t e r e c o n a u d i z i o n i d i a l t o l i v e l l o c h e a v e v a m o i n i z i a t o a f a r e , p e n s o a p a d r e B e n a n t i , u n b e l l i s s i m o p e r c o r s o c h e e r a s f o c i a t o n e g l i s t a t i g e n e r a l i d e l s e r v i z i o p u b b l i c o . S e r v e u n l u o g o d o v e p o t e r d i s c u t e r e , a n c h e o v v i a m e n t e c o n g l i e s p e r t i R a i , p e r d i r c i : m a b a s t a s e m p l i c e m e n t e p o r t a r e l a R a i s u i s o c i a l e a b b i a m o a b i t a t o i l d i g i t a l e ? S e e d u c h i a m o i c i t t a d i n i , q u e s t o l a R a i l o p u ò f a r e , l i a i u t i a m o c o m e s e r v i z i o p u b b l i c o a c a p i r e c h e q u a n d o a p r i a m o u n s o c i a l s i a m o i n u n a m b i e n t e p r i v a t o , d o v e c h i v e d e i c o n t e n u t i è d e c i s o d a a l t r i c h e n o n h a n n o c o m e i n t e r e s s e q u e l l o p u b b l i c o " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i B a r b a r a F l o r i d i a d e l M 5 s , i n t e r v e n e n d o a l S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a . " D o v r e m m o a p r i r e u n v e r o d i b a t t i t o e d e s s e r e c o n s a p e v o l i i n q u e s t a f a s e i n c u i l ' i n f o r m a z i o n e c i s o m m e r g e c h e u n s e r v i z i o p u b b l i c o c h e f u n z i o n a , c h e h a l e r i s o r s e , c o n u n a r i f o r m a f a t t a p e r l i b e r a r l o n o n d a i p o l i t i c i m a d a l g o v e r n o d i t u r n o , d a u n i n d i r i z z o s p e c i f i c o , m a c h e a b b i a l a p l u r a l i t à , è o r m a i f o n d a m e n t a l e . D o v r e m m o p r e t e n d e r e c o m e c i t t a d i n i c h e l a p o l i t i c a s a l v i i l s e r v i z i o p u b b l i c o p e r c h é n e a b b i a m o b i s o g n o o r a p i ù c h e m a i " . " S t i a m o p e r d e n d o l a g e r a r c h i a d e l l e n o t i z i e c o n i s o c i a l , q u e s t o c r e a c o n f u s i o n e e a n e s t e t i z z a " . " U n a c o m m i s s i o n e b l o c c a t a è u n p r o b l e m a d e m o c r a t i c o , p e r c h é i t e m i s o n o c o s ì u r g e n t i c h e u n s e r v i z i o p u b b l i c o n o n p u ò t r o v a r e s o l u z i o n i i n a u t o n o m i a " , c o n c l u d e .