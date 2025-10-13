R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l d i r e t t o r e d e l l ’ u f f i c i o s t a m p a R a i , I n c o r o n a t a B o c c i a , m i s u r i a m o n u o v a m e n t e l ’ i n a d e g u a t e z z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a V i g i l a n z a R a i , B a r b a r a F l o r i d i a . U n e l e n c o d i e p i s o d i c h e s i a l l u n g a e c h e c o n f e r m a q u a n t o s i a i n a d a t t a a g u i d a r e u n o r g a n i s m o c o s ì i m p o r t a n t e e s t r a t e g i c o p e r i l S e r v i z i o p u b b l i c o . S a r e b b e b a s t a t a u n a m a g g i o r e a c c u r a t e z z a p e r r e n d e r s i c o n t o c h e q u a n t o s o l l e v a t o d a l P d e d a l M 5 s r a p p r e s e n t a u n a g e n u f l e s s i o n e a l l a p r o p a g a n d a d i H a m a s e c h e i n u m e r i d i f f u s i d a u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a n o n p o s s o n o e s s e r e f o n t i a f f i d a b i l i p e r c h i v o g l i a d a v v e r o f a r e g i o r n a l i s m o , s o p r a t t u t t o d e l S e r v i z i o p u b b l i c o " . C o s ì S a r a K e l a n y e E s t e r M i e l i , d e p u t a t a e s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t i d e l l a c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i . " M a q u e l l o c h e a p p a r e p i ù g r a v e n e l c a s o d e l l a F l o r i d i a è e s s e r s i a p p i a t t i t a s u l l e p o s i z i o n i d e l s u o p a r t i t o d i a p p a r t e n e n z a , s p o s a n d o l a n a r r a z i o n e p r o p a l a t a d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s . C r e d e v a m o c h e c o n l a m a n i p o l a z i o n e e d i f f u s i o n e s u i s o c i a l , a m ò d i l u d i b r i o p u b b l i c o , d e l v i d e o d e l d i r e t t o r e d i L i b e r o M a r i o S e c h i l a F l o r i d i a a v e s s e t o c c a t o i l f o n d o m a e v i d e n t e m e n t e c i s b a g l i a v a m o . O r a a n c h e s o s t e n i t r i c e e m e g a f o n o d e l l a p r o p a g a n d a d i H a m a s " , c o n c l u d o n o .