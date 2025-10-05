R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s q u a l l i d o a t t a c c o a l d i r e t t o r e S e c h i è s o l t a n t o l ’ u l t i m o e p i s o d i o c h e d i m o s t r a l ’ i n a d e g u a t e z z a d i B a r b a r a F l o r i d i a q u a l e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i " . L o d i c h i a r a n o i c o m p o n e n t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a n e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i V i g i l a n z a R a i . " È g r a v e c h e c h i d o v r e b b e s v o l g e r e i l r u o l o d i t u t e l a , g a r a n z i a e v i g i l a n z a s u l S e r v i z i o p u b b l i c o u t i l i z z i u n v i d e o c o n f r a s i d e c o n t e s t u a l i z z a t e , d a n d o l o i n p a s t o a l l a f e r o c i a d e i s o c i a l p e r a c c h i a p p a r e l i k e e f o m e n t a r e i f o l l o w e r c o n t r o u n g i o r n a l i s t a . E p o i u n a v o l t a s c o p e r t a , a n z i c h é p r e s e n t a r e l e s u e s c u s e , h a c o n t i n u a t o n e l s u o a t t e g g i a m e n t o p r o t e r v o . U n c o m p o r t a m e n t o i n a c c e t t a b i l e c h e s i a g g i u n g e a u n a l u n g a l i s t a c h e d a n n o l a d i m e n s i o n e d e l f a l l i m e n t o d e l l a p r e s i d e n z a F l o r i d i a " . " A p a r t i r e d a l l o s t a l l o i n c u i v e r s a l a C o m m i s s i o n e , d o v e l a s u a p a l e s e i n c a p a c i t à n o n h a c o n s e n t i t o c h e s i c r e a s s e r o l e c o n d i z i o n i p e r l ’ e l e z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l C d a R a i . E a d e s s o i l v e r g o g n o s o a t t a c c o a l d i r e t t o r e S e c h i , v e r a p r o v a d e l n o v e p e r c h i n u t r i v a a n c o r a q u a l c h e d u b b i o s u l l e c a p a c i t à d e l l a p r e s i d e n t e F l o r i d i a . È d a v v e r o g r a v e c h e c h i d o v r e b b e e s e r c i t a r e u n r u o l o d i g a r a n z i a e t u t e l a r e p e r p r i m a l a l i b e r t à d i s t a m p a , s i s c a g l i i n q u e s t o m o d o c o n t r o u n d i r e t t o r e d i t e s t a t a , r e o d i n o n p e n s a r l a a l l o s t e s s o m o d o d e l l a F l o r i d i a ” .