R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l g i o r n o i n c u i l a d e s t r a d i s e r t a p e r l ’ u n d i c e s i m a v o l t a l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i c o n v o c a t a p e r v o t a r e i l P r e s i d e n t e d e l l a R a i , i c a p i g r u p p o d i m a g g i o r a n z a d e l l a c o m m i s s i o n e i n v i a n o u n a l e t t e r a a l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L a R u s s a p e r c h i e d e r e d i p r e n d e r e p r o v v e d i m e n t i c o n t r o l a p r e s i d e n t e B a r b a r a F l o r i d i a p e r u n p o s t s u M a r i o S e c h i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " L ’ e x p o r t a v o c e d e l l a M e l o n i v a i n g i r o p e r t r a s m i s s i o n i t e l e v i s i v e a d i n s u l t a r e e a t t a c c a r e l e m a n i f e s t a z i o n i p e r G a z a e l a m i s s i o n e u m a n i t a r i a d e l l a F l o t i l l a , c o n i l s u o g i o r n a l e , L i b e r o , r a n d e l l a q u o t i d i a n a m e n t e l e o p p o s i z i o n i , p e r ò s e c o n d o l a d e s t r a n o n p u ò e s s e r e c r i t i c a t o . C o n u n m i s t o t r a i l v i t t i m i s m o e l ’ i n t i m i d a z i o n e , l a d e s t r a d i f e n d e l ’ i n d i f e n d i b i l e e a t t a c c a a t e s t a b a s s a . Q u e s t a d e s t r a è p r o p r i o s e n z a p u d o r e v i s t o c h e i l o r o c a n a l i s o c i a l t r a b o c c a n o d i o f f e s e c o n t r o g l i e s p o n e n t i d e l l e o p p o s i z i o n i d i f f o n d e n d o f a n g o e c a l u n n i e . D a l l a d e s t r a u n a t t a c c o i n a c c e t t a b i l e c o n t r o B a r b a r a F l o r i d i a p e r n a s c o n d e r e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a p a r a l i s i d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i " .