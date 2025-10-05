R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ' L a m i a s o l i d a r i e t à , e q u e l l a d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , s o t t o p o s t a i n q u e s t e o r e a u n a t t a c c o d i t i p o s q u a d r i s t a , c o o r d i n a t o d a p a r t e d i p a r l a m e n t a r i d e l l a d e s t r a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i p a r l a m e n t a r e A V S e m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i . " L a p r e s i d e n t e F l o r i d i a è c o l p e v o l e ' s o l o d i a v e r r i c o r d a t o c h e a u s p i c a r e l ’ a f f o n d a m e n t o d e l l a F l o t i l l a – c o m e a f f e r m a t o v e r g o g n o s a m e n t e d a S e c h i i n T V – d i m o s t r a p e r c h é i g i o r n a l i n o n v e n d o n o p i ù c o p i e e p e r c h é q u e s t a i n f o r m a z i o n e è o r m a i d i r e g i m e . I o p e n s o c h e l a p r e s i d e n t e F l o r i d i a s i a s t a t a p e r s i n o t r o p p o c o r t e s e n e i c o n f r o n t i d i S e c h i , i l q u a l e , d i m e n t i c a n d o l e s u e c a m p a g n e d i o d i o c o n t r o i p a r l a m e n t a r i d e l l ’ o p p o s i z i o n e , h a c h i a m a t o a l l ’ a t t a c c o i d e p u t a t i e s e n a t o r i d e l l a d e s t r a p e r c h i e d e r e a d d i r i t t u r a l e d i m i s s i o n i o l a s o s t i t u z i o n e d e l l a p r e s i d e n t e " . " L ’ o d i o c h e S e c h i a l i m e n t a c o n i l s u o g i o r n a l e e c o n i s u o i t i t o l i n o n c o n t a n u l l a . U n a l e g i t t i m a c r i t i c a a u n ’ a f f e r m a z i o n e v e r g o g n o s a , i n v e c e , d i v e n t a i l p r e t e s t o p e r u n a s s a l t o c o n t r o l a p r e s i d e n t e F l o r i d i a , a l l a q u a l e r i n n o v o l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à " .