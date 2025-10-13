R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d i I n c o r o n a t a B o c c i a , d i r e t t r i c e d e l l ’ U f f i c i o s t a m p a d e l l a R a i , s o n o d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a . S o s t e n e r e c h e ‘ n o n c i s o n o p r o v e c h e I s r a e l e a b b i a m i t r a g l i a t o c i v i l i a G a z a ’ s i g n i f i c a n e g a r e l ’ e v i d e n z a d e i f a t t i , s m e n t i r e l e N a z i o n i U n i t e , l e i m m a g i n i v e r i f i c a t e d a n u m e r o s i m e d i a d i t u t t o i l m o n d o . L e p r o v e c i s o n o , e s o n o d a v a n t i a g l i o c c h i d i t u t t i : p i ù d i 6 5 m i l a p a l e s t i n e s i u c c i s i , d i c u i 2 0 m i l a b a m b i n i , u o m i n i e d o n n e u c c i s i d a l l e m i t r a g l i a t r i c i i s r a e l i a n e m e n t r e e r a n o i n f i l a p e r l ’ a c q u a e i l p a n e , i n u n a d e l l e p i ù d r a m m a t i c h e p a g i n e d e l l a s t o r i a r e c e n t e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . “ R i s p e t t o a e s t e r n a z i o n i c o s ì g r a v i e i n a s c o l t a b i l i , f a t t e d a c h i d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e i l s e r v i z i o p u b b l i c o , è d o v e r o s o i n t e r r o g a r s i s u c o s a i n t e n d a f a r e l a R a i . N o n s i p u ò p e r m e t t e r e c h e c h i r i v e s t e u n r u o l o c o s ì i m p o r t a n t e a l l ’ i n t e r n o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o n e g h i c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à l e c u i i m m a g i n i s o n o n e g l i a r c h i v i R a i . C h i e d o a l C d A e a l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i i n t e r v e n i r e c o n u r g e n z a . È i n g i o c o l a c r e d i b i l i t à d e l s e r v i z i o p u b b l i c o , c h e d o v r e b b e e s s e r e a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i e d e l l a v e r i t à , n o n p i e g a r s i a l o g i c h e d i d i s i n f o r m a z i o n e " . " A G a z a s o n o s t a t i u c c i s i o l t r e 2 5 0 g i o r n a l i s t i , d o v e è s t a t o i m p e d i t o l ’ a c c e s s o a l l a s t a m p a i n t e r n a z i o n a l e , d o v e n o n o s t a n t e t u t t o e s i s t o n o d o c u m e n t a z i o n i i n c o n f u t a b i l i s u i b o m b a r d a m e n t i d e g l i o s p e d a l i , s u l l e s t r a g i d i c i v i l i , e s u l l e c o n d i z i o n i d i s u m a n e d e l l a p o p o l a z i o n e , a f f e r m a z i o n i c o m e q u e l l e d i I n c o r o n a t a B o c c i a s o n o g r a v i q u a n t o c i n i c h e . L a R a i h a i l d o v e r e m o r a l e e i s t i t u z i o n a l e d i d i s s o c i a r s i e f a r e c h i a r e z z a " .