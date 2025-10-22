R o m a , 2 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " I v e r t i c i R a i b a t t a n o u n c o l p o e s m e n t i s c a n o I l F o g l i o s u l l a p o s s i b i l e p r e s e n z a d e l l a d i r e t t r i c e d e l l ’ U f f i c i o s t a m p a I n c o r o n a t a B o c c i a n e l l a c o m m i s s i o n e d e l c o n c o r s o c h e d e v e s t a b i l i z z a r e 1 2 0 g i o r n a l i s t i p r e c a r i . L a B o c c i a n o n p u ò s v o l g e r e q u e l r u o l o p e r c h é , o l t r e a l l e s u e i n f e l i c i u s c i t e s u l l ’ a b o r t o e l e i n a c c e t t a b i l i f r a s i s u G a z a c h e n e g a v a n o i l g e n o c i d i o , è a n c h e t r a i f o n d a t o r i d e l s i n d a c a t o d i d e s t r a U n i r a i " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a V e r d i P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i .