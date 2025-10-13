R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i r e t t r i c e d e l l ’ u f f i c i o s t a m p a d e l l a R a i I n c o r o n a t a B o c c i a è s e n z a r i t e g n o . N e g a r e l e r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o n e l g e n o c i d i o d e i p a l e s t i n e s i n o n s o l o è g r a v e , m a è u n a b u g i a b e l l a e b u o n a . R i c o r d o a l l a B o c c i a c h e a G a z a i g i o r n a l i s t i i n t e r n a z i o n a l i n o n h a n n o p o t u t o d o c u m e n t a r e q u e l l o c h e s t a v a s u c c e d e n d o p e r c h é I s r a e l e n o n l o h a p e r m e s s o , e c h e s o n o m o r t i s u l c a m p o o l t r e 2 1 0 g i o r n a l i s t i i n q u a s i 2 3 m e s i d i o p e r a z i o n i m i l i t a r i . L a d e s t r a , i g i o r n a l i s t i d i d e s t r a , s o n o o s s e s s i o n a t i d a H a m a s . L a B o c c i a d o v r e b b e r i c o r d a r s i c h e è u n a g i o r n a l i s t a d e l s e r v i z i o p u b b l i c o r a d i o t e l e v i s i v o e n o n l a p o r t a v o c e d e l l a M e l o n i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i .