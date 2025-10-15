P a l e r m o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I p o l i z i o t t i d e l l a S q u a d r a m o b i l e d i R a g u s a c o n q u e l l i d e l l a S i s c o d i C a t a n i a h a n n o a r r e s t a t o a l l ' a l b a d i o g g i G i a n f r a n c o S t r a c q u a d a i n i , 5 0 a n n i , r i c e r c a t o d a l g i u g n o 2 0 2 4 d a l l a D d a d i C a t a n i a p e r t e n t a t o o m i c i d i o . E ' s t a t o f e r m a t o i n u n a p p a r t a m e n t o a C o m i s o , n e l r a g u s a n o . A v e v a c o n s e d u e p i s t o l e . S e m b r a c h e c i s i a l ' o m b r a d i S t r a c q u a d a i n i a n c h e d i e t r o i l s e q u e s t r o l a m p o d i u n r a g a z z o a v v e n u t o n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e a V i t t o r i a .