R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ( S i r m ) , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e p e r l a s i c u r e z z a d e l l e c u r e e d e l l a p e r s o n a a s s i s t i t a c h e s i c e l e b r a d o m a n i , c o n f e r m a d i e s s e r e i n p r i m a l i n e a n e l g a r a n t i r e a l p a z i e n t e l e m i g l i o r i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e e d i a g n o s t i c h e r i d u c e n d o a l m a s s i m o i r i s c h i . C o m e ? P o n e n d o l ' a t t e n z i o n e v e r s o e s a m i d i a g n o s t i c i e f f e t t u a t i t a l v o l t a i n m o d o i n a p p r o p r i a t o , a n c h e i n r e l a z i o n e a l l a m e d i c i n a d i f e n s i v a , p r a t i c a c h e " c o m p o r t a s p e s e i n u t i l i - s o t t o l i n e a l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n u n a n o t a - m a s o p r a t t u t t o e s p o s i z i o n e a r a d i a z i o n i s u p e r f l u e c h e p o s s o n o e s s e r e d a n n o s e p e r l a s a l u t e d e l s i n g o l o p a z i e n t e , m a a n c h e d e l l ' o p e r a t o r e " . I p r o g r e s s i d e l l ' i n n o v a z i o n e h a n n o p e r m e s s o d i r i d u r r e f o r t e m e n t e l a q u a n t i t à d i e m i s s i o n i , " m a v a s e m p r e t e n u t o a l t o i l l i v e l l o d i a t t e n z i o n e " , a v v e r t e l a S i r m c h e , p e r a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a e l ' a l e r t s u q u e s t i t e m i , h a p r o m o s s o o g g i u n c o n v e g n o n e l l a s e d e d e l C a r d e l l o a R o m a , a l l a v i g i l i a d e l l a g i o r n a t a n a z i o n a l e c h e s i c e l e b r e r à d o m a n i c o m e d a d i r e t t i v a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . S i t r a t t a d i " u n a g i o r n a t a f o n d a m e n t a l e - s p i e g a N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i r m , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o I m m a g i n i e c o o r d i n a t o r e d e l l a B r e a s t U n i t d e l l ' A s l 3 d i G e n o v a - L a r a d i o l o g i a m e d i c a s i è f o r t e m e n t e e v o l u t a : n o n s i t r a t t a p i ù d i u n a s e m p l i c e i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e i m m a g i n i , m a d i v e n t a r a d i o l o g i a c l i n i c a c h e i n t e r v i e n e i n t u t t i i p e r c o r s i , d a l l a p r e v e n z i o n e a l l a d i a g n o s i , a l l a s t a d i a z i o n e , a l f o l l o w - u p . P r o p r i o p e r q u e s t o d i v e n t a f o n d a m e n t a l e c o n c e n t r a r s i s u l l a s i c u r e z z a a t t r a v e r s o i l p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i , l a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e a l p a z i e n t e , l a c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i a l t r i c l i n i c i e c o n l e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e " . S o t t o l i n e a L u c a B r u n e s e , p r e s i d e n t e e l e t t o S i r m : " D a a n n i o r m a i l a q u a n t i t à d i r a d i a z i o n i u t i l i z z a t e p e r g l i e s a m i r a d i o l o g i c i è i n c o s t a n t e r i d u z i o n e , p r o p r i o n e l l ' o t t i c a d i o t t i m i z z a r e i p e r c o r s i e s o p r a t t u t t o t u t e l a r e i l p a z i e n t e . P e r q u e s t o è d i v e n t a t o i n d i s p e n s a b i l e i m p e g n a r s i s u l l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i e s u l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i a l t r i c l i n i c i , c o m e g l i o n c o l o g i : l a c o l l a b o r a z i o n e d i S i r m c o n A i o m , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a , è u n e s e m p i o v i r t u o s o a t u t t o v a n t a g g i o d e i m a l a t i " . A g g i u n g e V i t t o r i o M i e l e , p r e s i d e n t e F i d e s m a r : " L a F e d e r a z i o n e d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d e l l ' a r e a r a d i o l o g i c a h a p r o p r i o n e l l a s u a m i s s i o n i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a , c h e s i d e c l i n a c o n l a c o r r e t t a s o m m i n i s t r a z i o n e d i e s a m i q u a n d o s o n o r e a l m e n t e i n d i c a t i p e r e v i t a r e s p r e c h i e p r o c e d u r e i n u t i l i " . A n c h e " A i r o , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i r a d i o t e r a p i a e o n c o l o g i a c l i n i c a ) - r i m a r c a i l p r e s i d e n t e M a r c o K r e n g l i - s i è m o l t o i m p e g n a t a p e r d e f i n i r e l i n e e g u i d a d a a d o t t a r e s u l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , i n f o r t e c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à e n e l l a f o r m a z i o n e a t t r a v e r s o w e b i n a r " . A n c h e p e r c h é " i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a - r i c o r d a M a r i a L u i s a D e R i m i n i , p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e m e d i c i n u c l e a r i ( A i n m ) - h a r a p p r e s e n t a t o u n a c o s t a n t e n e l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s p e c i a l i t à c o n f o r t e i m p l i c a z i o n e n e l l e p r a t i c h e c l i n i c h e " . G a r a n t i r e l ' i n q u a d r a m e n t o c o r r e t t o d e l p a z i e n t e r a p p r e s e n t a o r m a i " l a v e r a s f i d a q u o t i d i a n a p e r t u t t i n o i - e v i d e n z i a N i c o l e t t a A n z a l o n e , p r e s i d e n t e A i n r , A s s o c i a z i o n e d i n e u r o r a d i o l o g i a - a n c h e g r a z i e a l l ' u t i l i z z o d i n u o v i s o f t w a r e e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . S t e f a n o A r c a n g e l i , p r e s i d e n t e d e l l ' A i r b , a s s o c i a z i o n e d e i r a d i o b i o l o g i , p u n t u a l i z z a l ' i m p o r t a n z a d e l l a r a d i o p r o t e z i o n e n e i c o n f r o n t i s i a d e i p a z i e n t i c h e d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i . E r n e s t o D i C e s a r e , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d e l l ' u n i v e r s i t à d e l l ' A q u i l a e d e l e g a t o S i r m p e r i l p r o g e t t o e u r o p e o C l a u d - I t , r i c o r d a c o m e i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a c o r r e t t a p r e s c r i z i o n e p o s s a a v e r e r i f l e s s i a n c h e s u l l e l i s t e d ' a t t e s a e r a p p r e s e n t i u n p r o b l e m a c o m u n e , d a t o c h e l a S o c i e t à e u r o p e a d i r a d i o l o g i a h a l a n c i a t o u n p r o g r a m m a s p e c i f i c o . " S e n z a d i m e n t i c a r e - c o n c l u d e G i a m p a o l o C a r r a f i e l l o , d i r e t t o r e d i R a d i o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o d i M i l a n o e p r o f e s s o r e a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - l ' i m p o r t a n z a , s e m p r e p i ù r i l e v a n t e , d e l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a c o m e n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a i n d i v e r s e p a t o l o g i e " .