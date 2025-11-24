R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M i p a r e c h e s i a u n ' u l t e r i o r e , e n n e s i m a c o n f e r m a d i c o m e q u e s t o L a R u s s a i n t e r p r e t i i l r u o l o d i s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o v e r a m e n t e a l d i l à d e l b e n e e d e l m a l e . C o n o s c e p o c o i l s e n s o d e l l o S t a t o e d e l l e I s t i t u z i o n i , s i a d a q u a n d o r i v e n d i c a v a d i a v e r e i l b u s t o d i M u s s o l i n i , s i a a n d a n d o a c o m i z i a r e i n t u t t a I t a l i a p e r i l s u o p a r t i t o . L e s e c o n d e c a r i c h e d e l l o S t a t o n o n d e b b o n o t e n e r e q u e s t o a t t e g g i a m e n t o p o c o c o n s o n o a i r u o l i i s t i t u z i o n a l i e a t t a c c a r e a n c h e i l Q u i r i n a l e a n c h e n e l s u o r u o l o è p a r t i c o l a r m e n t e g r a v e " . C o s ì a i m i c r o f o n i d i R a d i o r a d i c a l e i l s e n a t o r e d e l P d V a l t e r V e r i n i .