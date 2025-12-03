R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a r i c e v u t o q u e s t a m a t t i n a a l Q u i r i n a l e , i v i n c i t o r i d e l ' P r e m i o L e o n a r d o ' p e r l ' a n n o 2 0 2 5 c o n g l i s t u d e n t i v i n c i t o r i d e i P r e m i d i L a u r e a . D o p o l ' i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o L e o n a r d o , S e r g i o D o m p é , i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a h a r i v o l t o u n i n d i r i z z o d i s a l u t o . H a n n o p a r t e c i p a t o a l l a c e r i m o n i a i l p r e s i d e n t e d i A g e n z i a I c e , M a t t e o Z o p p a s , l a v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a p e r l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e a t t r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i , B a r b a r a C i m m i n o , r a p p r e s e n t a n t i d i A g e n z i a I c e e d e l ' P r e m i o L e o n a r d o ' .