A s t a n a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , è g i u n t o a d A s t a n a p e r u n a v i s i t a u f f i c i a l e i n K a z a k h s t a n , c h e s i p r o t r a r r à f i n o a l l a m a t t i n a t a d i m a r t e d ì . I l C a p o d e l l o S t a t o d o m a n i m a t t i n a a l l e 1 1 o r e l o c a l e ( t r e o r e i n a v a n t i r i s p e t t o a l l ' I t a l i a ) s a r à r i c e v u t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , K a s s y m - J o m a r t T o k a y e v . A l t e r m i n e d e i c o l l o q u i s o n o p r e v i s t e d i c h i a r a z i o n i a l l a s t a m p a . M a t t a r e l l a s i t r a s f e r i r à , q u i n d i , a l S e n a t o d o v e a v r à u n i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e , M a u l e n A s h i m b a y e v . N e l p o m e r i g g i o i n c o n t r e r à l a c o l l e t t i v i t à i t a l i a n a . N e l l a m a t t i n a t a d i m a r t e d ì 3 0 s e t t e m b r e , i l C a p o d e l l o S t a t o p a r l e r à a l l a S c u o l a n a z i o n a l e p e r l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d i A s t a n a e v i s i t e r à i l p a r c o t e c n o l o g i c o I T - H U B c h e o s p i t a o l t r e 1 . 4 0 0 a z i e n d e t e c n o l o g i c h e e n u m e r o s e s t a r t u p . P a r t i r à , q u i n d i , p e r B a k u p e r l a v i s i t a u f f i c i a l e n e l l a R e p u b b l i c a d e l l ’ A z e r b a i g i a n , i n p r o g r a m m a f i n o a l l a m a t t i n a d i m e r c o l e d ì 1 o t t o b r e .