R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - O c c o r r e c h e " i t e s t i l e g i s l a t i v i p r e s e n t i n o c o n t e n u t i c h i a r i e i n e q u i v o c i " . L e p a r o l e c h e c h i u d o n o l a l e t t e r a i n v i a t a a i p r e s i d e n t i d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , c o n l a q u a l e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a a c c o m p a g n a t o l a p r o m u l g a z i o n e d e l l a l e g g e c h e i s t i t u i s c e l a f e s t i v i t à n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o , s e m b r a n o s i n t e t i z z a r e i l s e n s o d i t u t t a u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i d i q u e s t o t i p o c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o i q u a s i u n d i c i a n n i d i m a n d a t o . C o n s i d e r a z i o n i c h e f a n n o i l p a i o c o n l ' i n v i t o a d e v i t a r e l a p r a t i c a d i t r a s f o r m a r e i d e c r e t i l e g g e i n i z i a l m e n t e a p p r o v a t i d a l G o v e r n o e d e m a n a t i d a l C a p o d e l l o S t a t o i n p r o v v e d i m e n t i " o m n i b u s d e l t u t t o d i s o m o g e n e i , v a l e a d i r e i n m e r i c o n t e n i t o r i d e i p i ù d i s p a r a t i i n t e r v e n t i n o r m a t i v i " , u n a v o l t a l i c e n z i a t i d a l P a r l a m e n t o . S o l t a n t o u n a v o l t a M a t t a r e l l a h a r i n v i a t o u n a l e g g e a l l e C a m e r e p e r u n n u o v o e s a m e : i l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 7 , a l t r a m o n t o d e l l a d i c i a s s e t t e s i m a l e g i s l a t u r a , q u e l l a s u l l e m i n e a n t i u o m o , r i a p p r o v a t a p o i n e l d i c e m b r e d e l 2 0 2 1 d a l P a r l a m e n t o , a c c o g l i e n d o i r i l i e v i d e l Q u i r i n a l e . P o i i n d i v e r s e o c c a s i o n i p r o m u l g a z i o n i r i t e n u t e n e c e s s a r i e p e r u n a s e r i e d i m o t i v a z i o n i , a c c o m p a g n a t e p e r ò d a l e t t e r e a i v e r t i c i d e l P a r l a m e n t o e d e l G o v e r n o p e r s e g n a l a r e l a n e c e s s i t à d i a p p o r t a r e c o r r e t t i v i p e r s a n a r e l i m i t i e d i n c o n g r u e n z e . C o m e a c c a d u t o o g g i c o n l a l e g g e c h e i s t i t u i s c e l a f e s t i v i t à n a z i o n a l e d i S a n F r a n c e s c o . U n t e s t o c h e n o n p r e s e n t a c r i t i c i t à " d i n a t u r a c o s t i t u z i o n a l e " , m a c h e t u t t a v i a c o n t i e n e " a l c u n i a s p e t t i c r i t i c i " . I n p a r t i c o l a r e , s e g n a l a i l C a p o d e l l o S t a t o , " l a m e d e s i m a g i o r n a t a – i l 4 o t t o b r e – n o n p u ò e s s e r e q u a l i f i c a t a , a l c o n t e m p o , s i a f e s t i v i t à n a z i o n a l e s i a s o l e n n i t à c i v i l e , a n c h e p e r c h é , t r a l ’ a l t r o , d a t a l i q u a l i f i c a z i o n i i l n o s t r o o r d i n a m e n t o f a d i s c e n d e r e e f f e t t i d i v e r s i . V a o p e r a t a , q u i n d i , u n a s c e l t a i n t a l s e n s o – v e r o s i m i l m e n t e a b r o g a n d o l a p r e v i s i o n e d i s o l e n n i t à c i v i l e , m e n o r i l e v a n t e – e , n e c e s s a r i a m e n t e , c h i a r e n d o s e f a r e r i f e r i m e n t o p e r l a g i o r n a t a f e s t i v a d e l 4 o t t o b r e e s c l u s i v a m e n t e a S a n F r a n c e s c o o v v e r o a n c h e a S a n t a C a t e r i n a , f i n o a d o g g i c o n s i d e r a t i c o n g i u n t a m e n t e " . C o m e d e t t o g i à i n a l t r e o c c a s i o n i i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a è i n t e r v e n u t o p e r s e g n a l a r e l a n e c e s s i t à d i " i n t e r v e n t i i n t e g r a t i v i e c o r r e t t i v i " r i s p e t t o a l l e l e g g i p r o m u l g a t e . D a u l t i m o è a c c a d u t o i l 1 5 a p r i l e s c o r s o c o n l a l e g g e c h e s t a b i l i s c e ' b e n e f i c i i n f a v o r e d e l l e v i t t i m e d i e v e n t i d a n n o s i d e r i v a n t i d a c e d i m e n t i t o t a l i o p a r z i a l i d i i n f r a s t r u t t u r e s t r a d a l i o a u t o s t r a d a l i d i r i l i e v o n a z i o n a l e ' . I l 2 g e n n a i o d e l 2 0 2 4 , n e l p r o m u l g a r e l a l e g g e a n n u a l e p e r i l m e r c a t o e l a c o n c o r r e n z a 2 0 2 2 s e g n a l ò i n v e c e l ' " e c c e s s i v a e s p r o p o r z i o n a t a " p r o r o g a p r e v i s t a p e r l ' " a s s e g n a z i o n e d e l l e c o n c e s s i o n i p e r i l c o m m e r c i o s u a r e e p u b b l i c h e " , t a l e d a r e n d e r e " i n d i s p e n s a b i l i , a b r e v e , u l t e r i o r i i n i z i a t i v e d i G o v e r n o e P a r l a m e n t o " . L a s t e s s a r i c h i e s t a c h e M a t t a r e l l a a v e v a r i v o l t o a i p r e s i d e n t i d e l l e C a m e r e e d e l C o n s i g l i o i l 2 4 f e b b r a i o d e l 2 0 2 3 a p r o p o s i t o d e l l a p r o r o g a d e l l e c o n c e s s i o n i d e m a n i a l i m a r i t t i m e , q u a n d o p r o m u l g ò l a l e g g e d i c o n v e r s i o n e d e l d e c r e t o m i l l e p r o r o g h e d e l 2 0 2 2 , i n q u a n t o u n s u o r i n v i o a l P a r l a m e n t o a p o c h i g i o r n i d a l l a s c a d e n z a d e l p r o v v e d i m e n t o a v r e b b e " i n e v i t a b i l m e n t e " , f a t t o " v e n i r m e n o , c o n e f f e t t i r e t r o a t t i v i , i n m o l t i c a s i i n m a n i e r a i r r e v e r s i b i l e , t u t t e l e n u m e r o s e a l t r e d i s p o s i z i o n i " c o n t e n u t e n e l t e s t o , " d e t e r m i n a n d o i n c e r t e z z a e d i s o r i e n t a m e n t o n e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i e n e i d e s t i n a t a r i d e l l e n o r m e " . O l t r e a s e g n a l a r e " i p r o f i l i d i i n c o m p a t i b i l i t à c o n i l d i r i t t o e u r o p e o e c o n d e c i s i o n i g i u r i s d i z i o n a l i " d e l l a p r o r o g a d e l l e c o n c e s s i o n i p e r i b a l n e a r i , M a t t a r e l l a i n q u e l l ' o c c a s i o n e p e r l a t e r z a v o l t a s i s o f f e r m a v a s u q u e s t i o n i d i c a r a t t e r e g e n e r a l e , g i à s o l l e v a t e d a i p r e d e c e s s o r i C a r l o A z e g l i o C i a m p i e G i o r g i o N a p o l i t a n o , r e l a t i v e a l l ' a b u s o d e l l a d e c r e t a z i o n e d ' u r g e n z a e a g l i i n t e r v e n t i e m e n d a t i v i d i S e n a t o e C a m e r a , t a l i d a t r a s f o r m a r e i p r o v v e d i m e n t i i n i z i a l m e n t e a p p r o v a t i d a l G o v e r n o e d e m a n a t i d a l C a p o d e l l o S t a t o " i n d e c r e t i - l e g g e o m n i b u s d e l t u t t o d i s o m o g e n e i , v a l e a d i r e i n m e r i c o n t e n i t o r i d e i p i ù d i s p a r a t i i n t e r v e n t i n o r m a t i v i " . U n a n a l o g o i n t e r v e n t o d e l l ' a t t u a l e p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c ' e r a i n f a t t i g i à s t a t o l ' 1 1 s e t t e m b r e d e l 2 0 2 0 , i n p i e n a e m e r g e n z a C o v i d , q u a n d o i n s e d e d i p r o m u l g a z i o n e d e l l a l e g g e d i c o n v e r s i o n e d e l d e c r e t o l e g g e S e m p l i f i c a z i o n i , l a m e n t ò l ' i n s e r i m e n t o n e l p r o v v e d i m e n t o d i m o d i f i c h e a l c o d i c e d e l l a s t r a d a c h e n o n a t t e n e v a n o a l l a m a t e r i a " o r i g i n a r i a m e n t e d i s c i p l i n a t a " d a l t e s t o . I l 2 3 l u g l i o d e l 2 0 2 1 , i n v e c e , p r o m u l g a n d o l a l e g g e d i c o n v e r s i o n e d e l d e c r e t o ' S o s t e g n i b i s ' , M a t t a r e l l a r i l e v ò c h e " i l t e s t o c h e m i è s t a t o t r a s m e s s o c o n t i e n e 3 9 3 c o m m i a g g i u n t i v i , r i s p e t t o a i 4 7 9 o r i g i n a r i . T r a l e m o d i f i c h e i n t r o d o t t e v e n e s o n o a l c u n e c h e - a l l a l u c e d e l d i s p o s t o c o s t i t u z i o n a l e e d e l l a r i c o r d a t a g i u r i s p r u d e n z a c o s t i t u z i o n a l e - s o l l e v a n o p e r p l e s s i t à i n q u a n t o p e r s e g u o n o f i n a l i t à d i s o s t e g n o n o n r i c o n d u c i b i l i a l l ’ e s i g e n z a d i c o n t r a s t a r e l ’ e p i d e m i a e f r o n t e g g i a r e l ’ e m e r g e n z a , p u r i n t e s a i n s e n s o a m p i o , o v v e r o a p p a i o n o d e l t u t t o e s t r a n e e , p e r f i n a l i t à e m a t e r i a , a l l ’ o g g e t t o d e l p r o v v e d i m e n t o " . R i s a l e n d o p i ù i n d i e t r o n e l t e m p o , i l C a p o d e l l o S t a t o i n t e r v e n n e d u e v o l t e n e l 2 0 1 7 , i l 1 7 o t t o b r e e i l 3 0 n o v e m b r e , i n s e d e d i p r o m u l g a z i o n e d e l c o d i c e A n t i m a f i a e d e l l a l e g g e s u l c o s i d d e t t o w h i s t l e b l o w i n g c o n , s c r i v e n d o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e l l ' e p o c a , P a o l o G e n t i l o n i . N e l p r i m o c a s o v e n i v a s o t t o l i n e a t a " l ' e s i g e n z a d i a s s i c u r a r e s o l l e c i t a m e n t e u n a s t a b i l e c o n f o r m a z i o n e d e l l ' o r d i n a m e n t o i n t e r n o a g l i o b b l i g h i c o m u n i t a r i i n r e l a z i o n e a l l e p r e v i s i o n i d i r e t t a m e n t e a t t u a t i v e d i d i r e t t i v e e u r o p e e , a s u o t e m p o r e c e p i t e n e l l ' o r d i n a m e n t o i n t e r n o e c h e n o n f i g u r a n o n e l n u o v o t e s t o " . N e l s e c o n d o c a s o i n v e c e i l G o v e r n o , " n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l l e n o r m e d i a t t u a z i o n e d e l n u o v o d e t t a t o l e g i s l a t i v o " , v e n i v a i n v i t a t o a o p e r a r e " i n c o e r e n z a c o n i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i c h e r e g o l a n o l ' a t t i v i t à d e g l i o r g a n i g i u d i z i a r i " e c h e d i s c i p l i n a n o p o s i z i o n e e f u n z i o n i a t t r i b u i t e a l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a " p e r t u t t o q u a n t o a t t i e n e l a p o s i z i o n e g i u r i d i c a d e g l i a p p a r t e n e n t i a l l ' o r d i n e g i u d i z i a r i o " . P e r s e i v o l t e M a t t a r e l l a i n t e r v e n n e a l l ' e p o c a d e l p r i m o G o v e r n o p r e s i e d u t o d a G i u s e p p e C o n t e . I l 2 5 l u g l i o d e l 2 0 1 8 , p r o m u l g a n d o l a c o n v e r s i o n e d e l c o s i d d e t t o d e c r e t o t e r r e m o t o , v e n i v a n o s e g n a l a t e a l p r e m i e r c r i t i c i t à c o n t e n u t e n e l p r o v v e d i m e n t o d a c o r r e g g e r e " i n t e m p i n e c e s s a r i a m e n t e b r e v i " . I l 4 o t t o b r e d e l l o s t e s s o a n n o , e m a n a n d o i l p r i m o d e c r e t o l e g g e s i c u r e z z a , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , i n u n a l e t t e r a a l p r e m i e r a v v e r t i v a " l ’ o b b l i g o d i s o t t o l i n e a r e c h e , i n m a t e r i a , c o m e a f f e r m a t o n e l l a R e l a z i o n e d i a c c o m p a g n a m e n t o a l d e c r e t o , r e s t a n o ' f e r m i g l i o b b l i g h i c o s t i t u z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i d e l l o S t a t o ' , p u r s e n o n e s p r e s s a m e n t e r i c h i a m a t i n e l t e s t o n o r m a t i v o , e , i n p a r t i c o l a r e , q u a n t o d i r e t t a m e n t e d i s p o s t o d a l l ’ a r t i c o l o 1 0 d e l l a C o s t i t u z i o n e e q u a n t o d i s c e n d e d a g l i i m p e g n i i n t e r n a z i o n a l i a s s u n t i d a l l ’ I t a l i a " . C i r c a u n m e s e d o p o , i l p r i m o n o v e m b r e , M a t t a r e l l a s c r i v e v a n u o v a m e n t e a C o n t e i n o c c a s i o n e d e l l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l a p r e s e n t a z i o n e i n P a r l a m e n t o d e l d i s e g n o d i l e g g e B i l a n c i o , p e r " s o l l e c i t a r e i l G o v e r n o a s v i l u p p a r e – a n c h e n e l c o r s o d e l l ’ e s a m e p a r l a m e n t a r e - i l c o n f r o n t o e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o c o n l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e " . A m a r z o d e l 2 0 1 9 , p r o m u l g a n d o l a l e g g e i s t i t u t i v a d e l l a c o m m i s s i o n e d i i n c h i e s t a s u l s i s t e m a b a n c a r i o , M a t t a r e l l a i n v i ò u n a l e t t e r a a i p r e s i d e n t i d e l S e n a t o , E l i s a b e t t a C a s e l l a t i , e d e l l a C a m e r a , R o b e r t o F i c o , p e r s e g n a l a r e l a n e c e s s i t à d i a s s i c u r a r e , n e i l a v o r i d e l l ' i s t i t u e n d o o r g a n i s m o p a r l a m e n t a r e , " i l r i s p e t t o d e i l i m i t i d e r i v a n t i d a l l a C o s t i t u z i o n e e d a l l ’ o r d i n a m e n t o d e l l a U n i o n e e u r o p e a n o n c h é i l r i s p e t t o d e i d i v e r s i r u o l i e r e s p o n s a b i l i t à " , i n r i f e r i m e n t o a l l ' a t t i v i t à d a l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a e d e l l e a l t r e i s t i t u z i o n i i n d i p e n d e n t i d i c o n t r o l l o . I l 2 6 a p r i l e d e l l o s t e s s o a n n o M a t t a r e l l a r i t e n n e n e c e s s a r i o s c r i v e r e n u o v a m e n t e a i p r e s i d e n t i d e l l e C a m e r e e a q u e l l o d e l C o n s i g l i o p r o m u l g a n d o l a l e g g e s u l l a l e g i t t i m a d i f e s a , p e r s e g n a l a r e c h e " l a n u o v a n o r m a t i v a p r e s u p p o n e , i n s e n s o c o n f o r m e a l l a C o s t i t u z i o n e , u n a p o r t a t a o b i e t t i v a d e l g r a v e t u r b a m e n t o e c h e q u e s t o s i a e f f e t t i v a m e n t e d e t e r m i n a t o d a l l a c o n c r e t a s i t u a z i o n e i n c u i s i m a n i f e s t a " . I n o l t r e I l C a p o d e l l o S t a t o r i l e v a v a c h e " n e i p r o c e d i m e n t i p e n a l i n e i q u a l i v e n g a l o r o r i c o n o s c i u t a l a l e g i t t i m a d i f e s a ' d o m i c i l i a r e ' , l e s p e s e d e l g i u d i z i o p e r l e p e r s o n e i n t e r e s s a t e " s o n o " p o s t e a c a r i c o d e l l o S t a t o , m e n t r e a n a l o g a p r e v i s i o n e n o n è c o n t e m p l a t a p e r l e i p o t e s i d i l e g i t t i m a d i f e s a i n l u o g h i d i v e r s i d a l d o m i c i l i o " . I n f i n e s o t t o i r i f l e t t o r i f i n i v a a n c h e l a n o r m a c h e " s u b o r d i n a a l r i s a r c i m e n t o d e l d a n n o l a p o s s i b i l i t à d i c o n c e d e r e l a s o s p e n s i o n e c o n d i z i o n a l e d e l l a p e n a , n e l c a s o d i c o n d a n n a p e r f u r t o i n a p p a r t a m e n t o o p e r f u r t o c o n s t r a p p o m a l o s t e s s o n o n è p r e v i s t o p e r i l d e l i t t o d i r a p i n a . U n t r a t t a m e n t o d i f f e r e n z i a t o t r a i d u e r e a t i n o n è r a g i o n e v o l e " . M a t t a r e l l a i n t e r v e n n e d i n u o v o p r o m u l g a n d o l a l e g g e d i c o n v e r s i o n e d e l c o s i d d e t t o d e c r e t o l e g g e s i c u r e z z a b i s , c o n u n a n u o v a l e t t e r a a i v e r t i c i d e l P a r l a m e n t o e a l p r e m i e r l ' 8 a g o s t o 2 0 1 9 . " I c o n t e n u t i d e l p r o v v e d i m e n t o a p p e n a p r o m u l g a t o - s c r i v e v a t r a l ' a l t r o i l C a p o d e l l o S t a t o - s o n o s t a t i , i n s e d e d i c o n v e r s i o n e , a m p i a m e n t e m o d i f i c a t i d a l P a r l a m e n t o e n o n s e m p r e i n m o d o d e l t u t t o o m o g e n e o r i s p e t t o a q u e l l i o r i g i n a r i d e l d e c r e t o l e g g e p r e s e n t a t o d a l G o v e r n o . A l d i l à d e l l e v a l u t a z i o n i n e l m e r i t o d e l l e n o r m e , c h e n o n c o m p e t o n o a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , n o n p o s s o f a r e a m e n o d i s e g n a l a r e d u e p r o f i l i c h e s u s c i t a n o r i l e v a n t i p e r p l e s s i t à " , r i s p e t t o a i q u a l i v e n i v a a f f i d a t a " a l l a v a l u t a z i o n e d e l P a r l a m e n t o e d e l G o v e r n o l ' i n d i v i d u a z i o n e d e i m o d i e d e i t e m p i d i u n i n t e r v e n t o n o r m a t i v o " . I n f i n e o c c o r r e r i c o r d a r e a l t r i d u e i n t e r v e n t i d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d u r a n t e l ' a t t u a l e m a n d a t o . I l 6 m a g g i o d e l 2 0 2 2 , p r o m u l g a n d o l a l e g g e i s t i t u t i v a d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a m e m o r i a e d e l s a c r i f i c i o a l p i n o , i n u n a l e t t e r a a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , M a r i o D r a g h i , v e n i v a s e g n a l a t a l ' o p p o r t u n i t à d i " u n i n t e r v e n t o n o r m a t i v o o r g a n i c o c h e r i g u a r d i l e c e l e b r a z i o n i i n o n o r e d e l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e , c o n s i d e r a t o c h e q u e l l a a p p e n a p r o m u l g a t a r i s u l t a e s s e r e l ’ u n i c a l e g g e c h e p r e v e d a u n a g i o r n a t a i n o n o r e d i u n c o r p o m i l i t a r e " . A t a l p r o p o s i t o M a t t a r e l l a s u g g e r i v a d i " a s s u m e r e i n l e g g e l a d e f i n i z i o n e c o m p l e t a d e l 4 n o v e m b r e c o m e G i o r n a t a d e l l ’ U n i t à n a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e , c o g l i e n d o l ’ o c c a s i o n e p e r u n r i o r d i n o c o m p l e s s i v o d e l l e c e l e b r a z i o n i c h e v a l o r i z z i l ’ u n i t a r i e t à d e l l e F o r z e A r m a t e " . A u s p i c i o c h e h a t r o v a t o s e g u i t o c o n l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r e l a t i v a l e g g e n e l m a r z o 2 0 2 4 . I n f i n e i l p r i m o d i c e m b r e d e l 2 0 2 3 l a p r o m u l g a z i o n e d e l l a l e g g e c h e v i e t a l a c o s i d d e t t a c a r n e s i n t e t i c a a v v e n n e d o p o c h e i l G o v e r n o a v e v a t r a s m e s s o a l Q u i r i n a l e i l p r o v v e d i m e n t o " a c c o m p a g n a n d o l o c o n u n a l e t t e r a " c h e d a v a " n o t i z i a d e l l ’ a v v e n u t a n o t i f i c a d e l d i s e g n o d i l e g g e a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a e c o n l ' i m p e g n o a c o n f o r m a r s i a e v e n t u a l i o s s e r v a z i o n i c h e d o v e s s e r o e s s e r e f o r m u l a t e d a l l a C o m m i s s i o n e n e l l ’ a m b i t o d e l l a p r o c e d u r a d i n o t i f i c a " . ( d i S e r g i o A m i c i )