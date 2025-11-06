Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato questa mattina al convegno di studio dal titolo: 'Giovanni Gronchi tra politica e istituzioni', presso la Sala conferenze di Palazzo Bachelet, sede del Csm. Levento, promosso dallAssociazione 'Vittorio Bachelet', è stato organizzato in occasione del settantesimo anniversario dellelezione al Quirinale di Giovanni Gronchi. Il convegno si è aperto con lintroduzione di Renato Balduzzi, presidente dellAssociazione 'Vittorio Bachelet', alla quale hanno fatto seguito gli indirizzi di saluto del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, e della presidente emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano. In chiusura, lintervento di Agostino Giovagnoli, professore emerito presso lUniversità cattolica del Sacro Cuore, dal titolo 'Un quadro dinsieme: Giovanni Gronchi tra miracolo economico, politica estera e politica interna'; e quello di Daniela Piana, professoressa ordinaria di Scienza politica presso lUniversità di Bologna, con una relazione dal titolo 'La necessità dellaltra parte. Gronchi e la dinamica dellequilibrio come garanzia costituzionale'.