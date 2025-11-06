R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a p a r t e c i p a t o q u e s t a m a t t i n a a l c o n v e g n o d i s t u d i o d a l t i t o l o : ' G i o v a n n i G r o n c h i t r a p o l i t i c a e i s t i t u z i o n i ' , p r e s s o l a S a l a c o n f e r e n z e d i P a l a z z o B a c h e l e t , s e d e d e l C s m . L ’ e v e n t o , p r o m o s s o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e ' V i t t o r i o B a c h e l e t ' , è s t a t o o r g a n i z z a t o i n o c c a s i o n e d e l s e t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ’ e l e z i o n e a l Q u i r i n a l e d i G i o v a n n i G r o n c h i . I l c o n v e g n o s i è a p e r t o c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i R e n a t o B a l d u z z i , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e ' V i t t o r i o B a c h e l e t ' , a l l a q u a l e h a n n o f a t t o s e g u i t o g l i i n d i r i z z i d i s a l u t o d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a , F a b i o P i n e l l i , e d e l l a p r e s i d e n t e e m e r i t a d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , M a r g h e r i t a C a s s a n o . I n c h i u s u r a , l ’ i n t e r v e n t o d i A g o s t i n o G i o v a g n o l i , p r o f e s s o r e e m e r i t o p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à c a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , d a l t i t o l o ' U n q u a d r o d ’ i n s i e m e : G i o v a n n i G r o n c h i t r a m i r a c o l o e c o n o m i c o , p o l i t i c a e s t e r a e p o l i t i c a i n t e r n a ' ; e q u e l l o d i D a n i e l a P i a n a , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i S c i e n z a p o l i t i c a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , c o n u n a r e l a z i o n e d a l t i t o l o ' L a n e c e s s i t à d e l l ’ a l t r a p a r t e . G r o n c h i e l a d i n a m i c a d e l l ’ e q u i l i b r i o c o m e g a r a n z i a c o s t i t u z i o n a l e ' .