R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S p i a c e c h e a v e r e r i s p o s t o a u n a d o m a n d a s u l c o n s i g l i e r e G a r o f a n i p o s s a p e n s a r e d i f a r r i a p r i r e u n c a s o c h e , a n c h e i o , c o m e G i o r g i a M e l o n i , c o n s i d e r o c h i u s o e s u l q u a l e h o e s p r e s s o p e r s o n a l m e n t e s i n d a l p r i m o m i n u t o , p i e n a s o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a . C e r t o , h o d e t t o , f o r s e i n m a n i e r a t r o p p o s i n c e r a , c h e G a r o f a n i p o t r e b b e e s s e r e i m b a r a z z a t o a s v o l g e r e i l r u o l o n o n d i c o n s i g l i e r e m a d i s e g r e t a r i o d e l C o m i t a t o s u p r e m o d i D i f e s a . M a n o n t o c c a a m e c h i e d e r e l e s u e d i m i s s i o n i e n e m m e n o l ’ h o f a t t o ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a .